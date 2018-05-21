22 мая в Госдуме пройдет первое чтение законопроекта о криптовалютах и краудфандинге - механизме коллективного и добровольного привлечения инвестиций для реализации проектов. Предполагается, что документ будет принят в трех чтениях до конца весенней сессии.

Впервые появившись в 2009 году, цифровые деньги проделали огромный путь от увлечения для технарей до практически мейнстримного явления.

Важной вехой развития рынка является 2013 год, когда впервые состоялся "выпуск монет" с целью привлечения финансирования на развитие проекта Mastercoin, собравший 500 тысяч долларов, что было достаточно неплохо для того времени, ведь даже про биткоин знали еще далеко не все. С появлением Ethereum четыре года назад процесс стал развиваться с невероятной скоростью.

В 2014 году ICO собрали 29,2 миллиона долларов, а в 2016 году - 290,5 миллиона долларов, в 2017 году - 6,6 миллиарда долларов. Из-за серьезного падения котировок в декабре прошлого года многие предсказывали крах рынка, однако по итогам первых четырех месяцев этого года стартапы собрали 8,2 миллиарда долларов, при этом количество недобросовестных компаний, привлекших финансирование и прекративших свою деятельность, существенно уменьшилось. Но радоваться рано - необходимо дождаться конца года для более детального анализа.

В 2017 году до декабрьского падения стоимость биткоина выросла с тысячи долларов до практически 20 тысяч долларов, общая капитализация рынка криптовалют увеличилась с 17,5 миллиарда долларов до 60 миллиардов долларов. Главной причиной подобной динамики являлось масштабное распространение цифровых активов среди населения. Существует закон Меткалфа, описанный еще в 1980 году, который в упрощенном виде гласит: "Ценность сети увеличивается по мере роста количества пользователей", или применимо к нашей ситуации - чем больше людей пользуются биткоином, тем выше его стоимость. В прошлом году о криптовалютах говорили везде, а число новых пользователей росло каждый день.

Наслушавшись историй успеха, все хотели заработать легких денег: курс главной криптовалюты только за последний месяц роста взлетел на 195,6 процента. Как известно из истории финансовых рынков, бесконечный рост без коррекций невозможен, и в конце года началось затяжное падение: с 17 декабря 2017 года до 6 февраля 2018-го курс упал с 19 900 долларов до 6000 долларов.

Наслушавшись историй успеха, все хотели заработать легких денег: курс биткоина взлетел на 200 процентов

Как чаще всего бывает на рынках, какой-либо одной конкретной причины падения нет, речь идет о комбинации многих факторов. Например, закрытие позиций инвесторами, которые покупали актив по гораздо меньшим ценам. Или запуск традиционными биржами производных инструментов на биткоин, существенно упростивших возможность зарабатывать на падении котировок. Немаловажной причиной для столь затянувшейся коррекции является налоговый период в США. В начале года американские трейдеры внезапно обнаружили задолженность перед IRS (федеральное агентство США, которое занимается сбором федеральных налогов) в 25 миллиардов. У большинства спекулянтов не было достаточных средств для уплаты налогов, начались распродажи криптовалют. Последний отскок котировок как раз начался за несколько дней до последнего срока подачи деклараций 17 апреля, так что эта теория вполне себя оправдывает.

Падение котировок сопровождалось большим числом плохих новостей - от взломов криптобирж до негативных высказываний известных финансистов. Это заставило криптоэнтузиастов искать скрытые причины снижения котировок, в результате чего на рынке всерьез заговорили о заговоре банкиров с Уолл-стрит, которые с помощью своих подконтрольных СМИ манипулируют курсом. Ведь стоило ценам начать восстанавливаться, как появлялись многочисленные сообщения о взломах кошельков, о запретах на операции с криптовалютой со стороны правительств (большая часть из которых так и не подтвердилась) или разгромные рецензии управляющих фондами.

Верна ли эта теория - сказать сложно, но ясно одно - новостной фон с негативного изменился на нейтральный, все больше институциональных инвесторов приходят на рынок, сферой заинтересовались фонды Сороса, Ротшильдов, Рокфеллеров и др. Все это дает надежду на законодательные поблажки со стороны регуляторов и приток на рынок большего числа "умных денег", что вместе с новой волной ажиотажа среди обывателей способно многократно увеличить стоимость цифровых активов. Многие рассматривают биткоин не как деньги, а в качестве сырья вроде золота или серебра, способного помочь пережить турбулентность на традиционных рынках.

Если в главную криптовалюту переведут 25 процентов средств, размещенных в золоте, то капитализация биткоина может составить 6,4 триллиона долларов.

Инфографика: "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Тарас Фомченков

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Блокчейну подобрали чашку Петри

Швейцария, Гибралтар и Мальта - наиболее удачные юрисдикции для работы компаний в области блокчейна и криптовалют. К такому выводу пришли организаторы конференции BlockShow Europe 2018.

Они составили топ-10 наиболее дружелюбных стран для подобных проектов. Всего специалисты изучили 48 европейских юрисдикций, предложив компаниям оценить по десятибалльной шкале регулирование ICO (первичное размещение монет), регулирование криптовалют как средства платежа и налоговый режим (в частности уплату налога на прибыль).

Так, Швейцарию, которая заняла первое место, уже нарекли международным хабом для проектов, связанных с криптовалютами и ICO: туда стягиваются компании со всего мира благодаря так называемой криптодолине, которая, будучи независимой, получила поддержку правительства и стала родиной Ethereum Foundation (платформа для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейна, ею интересовались Microsoft, Lufthansa, Сбербанк).

На втором месте - Гибралтар, который в начале этого года представил нормативно-правовую базу, регулирующую работу с распределенными реестрами. На третьем месте - Мальта. Кроме разработки законодательства, страна славится низкой налоговой ставкой для блокчейн-компаний - всего пять процентов.

В топ-10 также попали Великобритания, Дания, Германия, Португалия, Нидерланды и Финляндия. Примечательно, что не во всех странах есть регулирование криптосреды на госуровне: в некоторых вопросами законотворчества занимаются саморегулируемые организации, куда входят крупные технологические компании, способствующие развитию рынка.

Замыкает десятку дружелюбных гаваней Белоруссия. Созданный там парк высоких технологий должен стать особой экономической зоной, где до 2023 года не облагаются налогом все операции с токенами. Правительство ставит задачу организовать аналог Кремниевой долины. Авторы рейтинга особо отметили признание в стране "умных" контрактов (обмен информацией и выполнение договора по алгоритму, без вмешательства человека).

Подготовила Александра Воздвиженская