Дело националиста Тесака будет заново рассмотрено

Новости

Песков: Лондон сам спровоцировал "манию русофобии" 15:05
МВД: За год в Россию переехали 120 тысяч переселенцев 15:05
В Екатеринбурге в магазине на женщину упал потолок 15:03
Участники проекта "Лидер.Мед" станут профессиональными управленцами 15:03
МЧС назвало причину пожара в многоэтажке Южно-Сахалинска 14:54
Назначен и.о. командующего Черноморским флотом 14:53
Опрос: студенты-иностранцы выбрали вуз, опираясь на мнение выпускников 14:52
Минприроды: Выпуск облигационных займов поможет реализации майских указов 14:51
Тюменец напал на фельдшера из-за ее "медлительности" 14:49
Туристов Сайменского канала лишили месяца навигации 14:49
Суд оставил под домашним арестом режиссера Серебренникова 14:45
Кудрин может быть утвержден главой Счетной палаты 22 мая 14:29
Нового главу Минприроды представили коллективу ведомства 14:25
Народный фронт высадил купленные на средства Путина деревья 14:23
В Волгограде эпилептик протаранил семь автомобилей 14:09
В Москве пройдет бразильский карнавал 14:09
Ученые предложили искать пресную воду в Крыму с высоты птичьего полета 14:07
Новый нацпроект в сфере жилья и городской среды разработают к 1 октября 14:01
В Москве пройдет аукцион на право торговли в парках 13:55
Десять пассажиров рейса из Антальи отказались лететь из-за стресса 13:53
В России составили рейтинг самых матерящихся городов 13:50
В Подмосковье на школьников рухнул "золотой" потолок 13:40
Президент Узбекистана рассказал Путину о недавнем визите в США 13:34
СПЧ попросил омбудсмена ЕС взять под контроль ситуацию с Вышинским 13:33
Умер режиссер легендарного запрещенного фильма "Комиссар" Аскольдов 13:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Всю мощь Тихоокеанского флота собрали в одном видео
Всю мощь Тихоокеанского флота собрали в одном видео
Гидрометцентр рассказал о погоде в июне
Гидрометцентр рассказал о погоде в июне
Правительство России:"РГ" публикует биографии членов нового кабмина
Правительство России:"РГ" публикует биографии членов нового кабмина
21.05.2018 14:21
Рубрика: Происшествия

Дело националиста Тесака будет заново рассмотрено

Текст: Иван Петров
Московский городской суд постановил в понедельник направить в суд первой инстанции на новое рассмотрение уголовное дело в отношении националиста Максима Марцинкевича (более известен под прозвищем "Тесак"). Марцинкевич ранее был осужден районным судом за нападения, избиения и лишения свободы наркоторговцев.

27 июня 2017 года Бабушкинский суд Москвы назначил ему наказание в виде 10 лет колонии строгого режима.

Сторонники Марцинкевича получили тогда сроки от 3 до 10 лет колонии.

Фото: ЦОС ФСБ
ФСБ совместно с МВД России раскрыли экстремистскую группу в Крыму

Марцинкевич и девять его соратников были признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, грабеже, разбое, уничтожении или повреждении имущества, хулиганстве, возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства. Осужденные, используя электрошокеры, металлические дубинки и газовые баллончики, избивали граждан, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и другими веществами. Все это происходило в 2012-2014 годах в рамках организованного Марцинкевичем движения "Оккупай-наркофиляй", направленного против торговцев "спайсами". По данным следствия и суда, Марцинкевич и его сообщники причастны к нападениям на восьмерых человек, один из которых от полученных травм скончался.

Позднее Тесак создал аналогичный проект, направленный против педофилов - "окупай педофиляй".

Стоит отметить, что несмотря на отмену приговора, Марцинкевич останется за решеткой. Меру пресечения в виде содержания под стражей на время нового рассмотрения дела судья оставила без изменения.
 

Главное сегодня

Крымский мост поставил новый рекорд трафика
Кудрин может быть утвержден главой Счетной палаты 22 мая
Владимир Путин посетит КНР перед саммитом лидеров ШОС
СК назвал возможные причины аварии вертолета в Хабаровском крае
Президент Болгарии рассказал о необходимости прямых поставок газа из РФ