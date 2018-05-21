Дело националиста Тесака будет заново рассмотрено

Московский городской суд постановил в понедельник направить в суд первой инстанции на новое рассмотрение уголовное дело в отношении националиста Максима Марцинкевича (более известен под прозвищем "Тесак"). Марцинкевич ранее был осужден районным судом за нападения, избиения и лишения свободы наркоторговцев.

27 июня 2017 года Бабушкинский суд Москвы назначил ему наказание в виде 10 лет колонии строгого режима.

Сторонники Марцинкевича получили тогда сроки от 3 до 10 лет колонии.

Марцинкевич и девять его соратников были признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, грабеже, разбое, уничтожении или повреждении имущества, хулиганстве, возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства. Осужденные, используя электрошокеры, металлические дубинки и газовые баллончики, избивали граждан, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и другими веществами. Все это происходило в 2012-2014 годах в рамках организованного Марцинкевичем движения "Оккупай-наркофиляй", направленного против торговцев "спайсами". По данным следствия и суда, Марцинкевич и его сообщники причастны к нападениям на восьмерых человек, один из которых от полученных травм скончался.

Позднее Тесак создал аналогичный проект, направленный против педофилов - "окупай педофиляй".

Стоит отметить, что несмотря на отмену приговора, Марцинкевич останется за решеткой. Меру пресечения в виде содержания под стражей на время нового рассмотрения дела судья оставила без изменения.

