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21.05.2018 22:38
Рубрика: Власть

Вам повестка

Депутаты придали извещениям о штрафах "особый статус"
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск №7571 (108)
Государственная Дума приняла в третьем чтении поправку в Закон "О почтовой связи". Теперь повестки от госорганов, которые могут рассматривать административные дела, будут иметь такой же особый статус, как и судебные извещения.

Автором документа выступила Самарская губернская Дума. Суть предложения законодателей в следующем. Оштрафовать человека за всевозможные нарушения могут не только правоохранительные органы и суд, но и государственная или муниципальная власть. Такое право госчиновникам дано законом, точнее - статьей 22.1 Кодекса об административных правонарушениях.

В этом же кодексе сказано, что такие "письма счастья" о штрафе имеют одинаковую силу вне зависимости, откуда пришло такое извещение.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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Но вот проблема - извещения, отправленные человеку из, предположим, местной администрации, для почтовых служащих не ровня судебным повесткам, у которых есть некий особый статус. Такой статус означает, что судебные извещения человеку доставят быстрее, а если адресата нет, то судебную бумагу вернут быстрее. Но такое же письмо о штрафе на почте попадет в общую очередь на обработку.

Для оштрафованного гражданина это плохо. Точнее-- дорого. Если извещение о штрафе невозможно было вручить, то оно еще 30 дней пролежит на почте, прежде чем возвращается отправителю. За это время пройдет15-дневный срок, установленный КоАП для рассмотрения административных дел.

Авторы законопроекта предлагают сделать так, чтобы сообщения о штрафах, которые присылают госорганы гражданам, получили для почтовых служащих такой же особый статус , какой существует для судебных повесток. То есть речь идет о времени доставки адресату бумаги об административном нарушении, или скорости вручения ему извещения. Конечно, от этого почтовым работникам станет сложнее жить, а гражданам - легче.

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