Два альпиниста погибли при восхождении на Эверест

Два альпиниста погибли при попытке восхождения на гору Эверест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Погибшими являются 36-летний альпинист из Японии Нобукадзу Курики и 63-летний македонец Георгий Петков. Их тела были обнаружены на подготовительных стоянках. Альпинист из Македонии скончался от сердечного приступа, причины смерти его японского коллеги уточняются.

Курики несколько раз пытался покорить Эверест. В 2012 году это ему стоило девяти пальцев, которые японец потерял из-за обморожения.

Гора Эверест расположена в Гималаях и является самой высокой вершиной земли. Его высота составляет 8848 метров.