В 2014 году, когда стоимость нефти достигла 80 долларов, российская валюта стоила 48 рублей за доллар. Сегодня при той же стоимости нефти укрепления рубля не происходит. Эксперты "Российской газеты" объяснили причины.

Давление на курс рубля оказывают несколько факторов. С 2014 года произошла девальвация рубля, и сейчас он находится на том уровне, который выгоден всем, говорит завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константин Корищенко. "Динамика рубля определяется прежде всего потребностями российского бюджета. Поскольку в России основными плательщиками являются экспортные компании, то противоречия между интересами экспортеров и бюджета нет", - поясняет эксперт. Влияет также высокий спрос на валюту внутри страны.

"Основной фактор, который давит сейчас на рубль - это бюджетное правило. То есть приобретение экспортной валютной выручки", - указывает аналитик компании "Финам" Сергей Дроздов. "Один лишь минфин в мае покупает валюты на 16,1 миллиарда рублей ежедневно - это более 10 процентов объемов торгов валютной парой доллар-рубль на Московской бирже", - пояснил ранее сайту "РГ" старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук.

Влияет и общий негативный геополитический фон. "На данный момент российская валюта находится в коридоре 60-65 рублей за доллар. Данный курс уже учитывает введенные и будущие санкции. Но накануне чемпионата мира по футболу нельзя исключать новых неприятных сюрпризов со стороны США и других стран", - говорит Сергей Дроздов. В этом случае возможно даже ослабление рубля.

Еще один фактор - движение капиталов на мировом финансовом рынке. На данный момент ставки в России остаются на одном уровне и повышаться, скорее всего, не будут, потому и притока финансов нет, отмечает Константин Корищенко. "Снижение базовой ставки Центробанком снижает и спрос на рублевые активы со стороны инвесторов. Показательны итоги последнего размещения ОФЗ - гособлигаций было продано на 6,4 миллиарда рублей из запланированных 15 миллиардов", - отмечает Роман Ткачук. Зато доходность десятилетних казначейских облигаций США сейчас находится на максимальных отметках за последние семь лет. Это приводит к оттоку финансов с развивающихся рынков, в том числе из России в доллар, отмечает Сергей Дроздов. Впрочем, рубль мог бы и укрепиться, если бы, например, санкции США были отменены, указывает Константин Корищенко.

Когда нефть достигала 80 долларов, доллар стоил 48 рублей

В итоге, по оценкам экспертов, в ближайшие недели ждать укрепления рубля не стоит. Повышению курса пока могла бы способствовать только дорогая нефть, но прочие факторы играют не в пользу российской валюты. Более того, в случае новых санкций российская валюта может даже ослабнуть до 65-67 рублей за доллар и до 75 рублей за евро. Но серьезных колебаний курса не будет, отмечают аналитики.