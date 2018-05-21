Давление на курс рубля оказывают несколько факторов. С 2014 года произошла девальвация рубля, и сейчас он находится на том уровне, который выгоден всем, говорит завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константин Корищенко. "Динамика рубля определяется прежде всего потребностями российского бюджета. Поскольку в России основными плательщиками являются экспортные компании, то противоречия между интересами экспортеров и бюджета нет", - поясняет эксперт. Влияет также высокий спрос на валюту внутри страны.
"Основной фактор, который давит сейчас на рубль - это бюджетное правило. То есть приобретение экспортной валютной выручки", - указывает аналитик компании "Финам" Сергей Дроздов. "Один лишь минфин в мае покупает валюты на 16,1 миллиарда рублей ежедневно - это более 10 процентов объемов торгов валютной парой доллар-рубль на Московской бирже", - пояснил ранее сайту "РГ" старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук.
Влияет и общий негативный геополитический фон. "На данный момент российская валюта находится в коридоре 60-65 рублей за доллар. Данный курс уже учитывает введенные и будущие санкции. Но накануне чемпионата мира по футболу нельзя исключать новых неприятных сюрпризов со стороны США и других стран", - говорит Сергей Дроздов. В этом случае возможно даже ослабление рубля.
Еще один фактор - движение капиталов на мировом финансовом рынке. На данный момент ставки в России остаются на одном уровне и повышаться, скорее всего, не будут, потому и притока финансов нет, отмечает Константин Корищенко. "Снижение базовой ставки Центробанком снижает и спрос на рублевые активы со стороны инвесторов. Показательны итоги последнего размещения ОФЗ - гособлигаций было продано на 6,4 миллиарда рублей из запланированных 15 миллиардов", - отмечает Роман Ткачук. Зато доходность десятилетних казначейских облигаций США сейчас находится на максимальных отметках за последние семь лет. Это приводит к оттоку финансов с развивающихся рынков, в том числе из России в доллар, отмечает Сергей Дроздов. Впрочем, рубль мог бы и укрепиться, если бы, например, санкции США были отменены, указывает Константин Корищенко.
В итоге, по оценкам экспертов, в ближайшие недели ждать укрепления рубля не стоит. Повышению курса пока могла бы способствовать только дорогая нефть, но прочие факторы играют не в пользу российской валюты. Более того, в случае новых санкций российская валюта может даже ослабнуть до 65-67 рублей за доллар и до 75 рублей за евро. Но серьезных колебаний курса не будет, отмечают аналитики.