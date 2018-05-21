Французского министра труда допросят в прокуратуре

Французского министра труда Мюриэль Пенико во вторник ждут в парижском пригороде Нантер, где находится отдел столичной прокуратуры, которому поручено бороться с коррупцией, финансовыми и налоговыми нарушениями.

Мадам Пенико пригласили туда сразу три следователя Рено Рюинбек, Шарлот Билже и Доминик Блан. Вот уже почти год они ведут в отношении нее дело о "фаворитизме и использовании служебного положения в корыстных целях", что, по их подозрениям, имело место в январе 2016 года во время поездки в Лас-Вегас тогда министра экономики, а ныне президента страны Эмманюэля Макрона.

В то время Мюриэль Пенико и не думала, что в не таком уж далеком будущем ее ждет министерский портфель, а занималась, и небезуспешно, продвижением французских экономических и промышленных проектов, возглавляя специально созданное для этого государственное агентство "Бизнес Франс". Поэтому было вполне логично, что именно этой организации поручили решить вопросы, связанные с командировкой тогдашнего главы минэкономики в Лас-Вегас. Там предполагалось участие Макрона в знаковой выставке новейших технологий Consumer Electronics Show, общение с представителями как крупных французских фирм, так и бойких стартапов, атакующих американский рынок.

Мероприятие прошло "на ура", все остались им довольны. Спустя некоторое время стало известно, что поездка обошлась казне без малого в 300 тысяч евро, что в принципе не такая уж заоблачная сумма, учитывая многочисленные накладные расходы, с ней связанные.

Разбирательство касается давней поездки в США Эмманюэля Макрона еще в бытность министром экономики

Правда, при этом выяснилось, что агентство не само обеспечивало логистику заокеанской поездки, а перепоручило ее частной компании Havas, имеющей большой опыт в области пиара и массовых коммуникаций. И все бы ничего, если бы в прессу не просочилась информация о том, что сделано это было в нарушение существующих во Франции законов, а они требуют при выделении госсредств проведения предварительных тендеров, чего сделано не было.

Следователи предполагают, что произошло это неспроста. Судя по всему, у них есть основания для таких подозрений. При этом сама Мюриэль Пенико всячески отрицает, что была в курсе нарушений. Она даже сослалась на то, что месяц спустя после визита в Лас-Вегас поручила провести независимый аудит той операции.

Однако иную версию следователям поведала бывшая сотрудница "Бизнес Франс" Фабьен Боти-Шесно, отвечавшая за пиар-акции агентства. По ее словам, почти за два месяца до заокеанской поездки тогдашнего главы минэкономики она подробно обсуждала все ее нюансы с непосредственной начальницей. Более того, как писал в эти дни хорошо информированный еженедельник "Канар аншене" ("Утка в цепях"), в распоряжении следователей находятся электронные письма, которые свидетельствуют, что Мюриэль Пенико "поддерживала тесные контакты" с одним из вице-президентов компании Havas.

Итак, министр труда оказалась в щекотливой ситуации. Пред светлые очи "тройки" следователей она предстанет в статусе "свидетеля-подозреваемого", что при неблагоприятном исходе рандеву в Нантере может обернуться для нее в перспективе возбуждением уголовного дела.