Возможность копить авиабонусы при покупке билетов для большинства российских путешественников значит больше, чем питание на борту. Об этом свидетельствуют результаты исследования международного туристического метапоиска Momondo.ru. Участвуя в программах лояльности, можно зарабатывать бесплатные или почти бесплатные перелеты, обменивать купленные билеты в экономклассе на место в бизнес-классе или приобретать товары у партнеров авиаперевозчика.
Копить мили выгодно, если вы совершаете авиаперелеты хотя бы 5-6 раз в год, контролируете состояние своего мильного счета и не ленитесь вникать в детали.
Как накопить
Стать участником программы можно на сайте авиакомпании, в офисе и даже на борту самолета.
Для более быстрого набора миль стоит выбирать одну, максимум две бонусных программы авиакомпаний, которыми вы пользуетесь чаще всего, советует представитель "Момондо" в России Ирина Рябовол.
Мили зачисляются за каждый перелет. Минимум составляет примерно 500-1000 миль за путешествие. Больше бонусов приносят билеты бизнес-класса и полеты на дальние расстояния. На билеты, приобретенные в рамках промоакций, миль начисляется меньше или их не будет вовсе.
Копить мили можно на перелетах компаниями-участницами одного авиационного альянса. В мире есть три крупнейших объединения - SkyTeam, Oneworld или Star Alliance. В них входят и некоторые российские перевозчики. Мили за перелет одной из авиакомпаний объединения можно потратить на покупку билета другого участника альянса.
У перевозчиков, не входящих ни в один из глобальных "союзов", также могут быть программы поощрения часто летающих пассажиров. "У одного европейского перевозчика есть закрытый клуб для клиентов. Чтобы вступить в него, необходимо оплатить годовой взнос, - приводит пример Дмитрий Паньшин, руководитель проектного офиса сервиса путешествий OneTwoTrip. - Участник клуба получает возможность покупать дешевле не только авиабилеты, но и дополнительные услуги. Авиакомпания обещает скидки от 10 евро за каждый билет и от 5 евро за каждое багажное место. Скидками и предложениями разрешено делиться с тревел-компаньонами, которых клиент выбирает при оформлении взноса. В России такой модели пока нет".
У некоторых зарубежных авиакомпаний мили можно даже купить. Впрочем, эта услуга редко бывает выгодной. Еще один способ накопить мили - пользоваться услугами компаний-партнеров вашего перевозчика. Чаще это отели, сервисы аренды, магазины. Можно завести специальную кредитную или дебетовую банковскую карту путешественника, она позволит копить мили от каждой покупки. Практически у любого банка сейчас можно найти такие предложения.
"Если у вашего банка есть совместная с авиакомпанией программа и вы копите мили, совершая ежедневные покупки, то, чтобы накопить достаточное количество миль для перелетов, нужно стараться все оплачивать картой, избегая наличных, - советует Дмитрий Паньшин. - Например, покупать друзьям гаджеты и технику, авиабилеты и отели: они отдают вам деньги наличными, а вы оплачиваете покупки картой и так копите мили. Также часто банки начисляют повышенный кэшбек (мили) за оплату по кредитной, а не дебетовой карте. Так что выгоднее оплачивать все покупки кредиткой, а потом гасить ее в рамках льготного периода".
Также можно "ловить" акции по раздаче миль. Некоторые авиакомпании предлагают их, например, за подписку на новостную рассылку.
На что потратить
Срок "жизни" авиамиль ограничен. У многих авиакомпаний действует правило, согласно которому бонусы сгорают, если их владелец какое-то время, как правило, в течение года, не пользуется услугами перевозчика. И если вам удалось скопить какое-то количество премиальных миль, стоит подумать, как разумнее и выгоднее их потратить.
Бонусы можно использовать для повышения класса обслуживания на борту, это особенно актуально для длительных перелетов. Так, в путешествии из Москвы в Пхукет такая услуга может обойтись в среднем в 20 тысяч миль. Если пункт назначения поближе, скажем, Стамбул, то, бонусов придется потратить уже вдвое меньше.
Часто летающим в деловые поездки пассажирам есть смысл копить мили на премиальный билет. В их случае это займет относительно немного времени. Самый дешевый "подарочный" перелет по стране стоит в пределах шести тысяч миль.
Премиальный билет, по словам Ирины Рябовол, лучше всего покупать заранее, потому что авиакомпании часто ограничивают количество таких мест на одном рейсе. "Не забывайте, что небольшую сумму - топливные и аэропортовые сборы - в некоторых случаях все же придется оплатить "живыми" деньгами, - уточняет Рябовол. - Кроме того, есть авиакомпании, которые разрешают покрывать милями только часть стоимости перелета. Хотя некоторые при этом дают возможность покупать билеты за мили для третьих лиц".
Бонусы можно тратить на подарки. У авиакомпаний есть каталоги товаров, которые можно приобрести за мили. За 15-20 тысяч миль можно, к примеру, стать обладателем большой термосумки или фитнес-браслета, за 53-60 тысяч миль - газонокосилки. Многие перевозчики предоставляют возможность тратить мили на благотворительность или дарить друзьям и родственникам.