У авиапассажиров появляется больше способов зарабатывать премиальные мили, которые можно тратить на покупку билетов для путешествий. Теперь бонусы начисляют не только за сам перелет или заказ дополнительных услуг на сайте авиаперевозчика. Их можно получить и за стрижку в салоне, обед в кафе или покупку холодильника в интернет-магазине.

Возможность копить авиабонусы при покупке билетов для большинства российских путешественников значит больше, чем питание на борту. Об этом свидетельствуют результаты исследования международного туристического метапоиска Momondo.ru. Участвуя в программах лояльности, можно зарабатывать бесплатные или почти бесплатные перелеты, обменивать купленные билеты в экономклассе на место в бизнес-классе или приобретать товары у партнеров авиаперевозчика.

Копить мили выгодно, если вы совершаете авиаперелеты хотя бы 5-6 раз в год, контролируете состояние своего мильного счета и не ленитесь вникать в детали.

Как накопить

Стать участником программы можно на сайте авиакомпании, в офисе и даже на борту самолета.

Для более быстрого набора миль стоит выбирать одну, максимум две бонусных программы авиакомпаний, которыми вы пользуетесь чаще всего, советует представитель "Момондо" в России Ирина Рябовол.

Мили зачисляются за каждый перелет. Минимум составляет примерно 500-1000 миль за путешествие. Больше бонусов приносят билеты бизнес-класса и полеты на дальние расстояния. На билеты, приобретенные в рамках промоакций, миль начисляется меньше или их не будет вовсе.

Копить мили выгодно, если вы совершаете перелеты хотя бы 5-6 раз в год

Копить мили можно на перелетах компаниями-участницами одного авиационного альянса. В мире есть три крупнейших объединения - SkyTeam, Oneworld или Star Alliance. В них входят и некоторые российские перевозчики. Мили за перелет одной из авиакомпаний объединения можно потратить на покупку билета другого участника альянса.

У перевозчиков, не входящих ни в один из глобальных "союзов", также могут быть программы поощрения часто летающих пассажиров. "У одного европейского перевозчика есть закрытый клуб для клиентов. Чтобы вступить в него, необходимо оплатить годовой взнос, - приводит пример Дмитрий Паньшин, руководитель проектного офиса сервиса путешествий OneTwoTrip. - Участник клуба получает возможность покупать дешевле не только авиабилеты, но и дополнительные услуги. Авиакомпания обещает скидки от 10 евро за каждый билет и от 5 евро за каждое багажное место. Скидками и предложениями разрешено делиться с тревел-компаньонами, которых клиент выбирает при оформлении взноса. В России такой модели пока нет".

У некоторых зарубежных авиакомпаний мили можно даже купить. Впрочем, эта услуга редко бывает выгодной. Еще один способ накопить мили - пользоваться услугами компаний-партнеров вашего перевозчика. Чаще это отели, сервисы аренды, магазины. Можно завести специальную кредитную или дебетовую банковскую карту путешественника, она позволит копить мили от каждой покупки. Практически у любого банка сейчас можно найти такие предложения.

"Если у вашего банка есть совместная с авиакомпанией программа и вы копите мили, совершая ежедневные покупки, то, чтобы накопить достаточное количество миль для перелетов, нужно стараться все оплачивать картой, избегая наличных, - советует Дмитрий Паньшин. - Например, покупать друзьям гаджеты и технику, авиабилеты и отели: они отдают вам деньги наличными, а вы оплачиваете покупки картой и так копите мили. Также часто банки начисляют повышенный кэшбек (мили) за оплату по кредитной, а не дебетовой карте. Так что выгоднее оплачивать все покупки кредиткой, а потом гасить ее в рамках льготного периода".

Также можно "ловить" акции по раздаче миль. Некоторые авиакомпании предлагают их, например, за подписку на новостную рассылку.

На что потратить

Срок "жизни" авиамиль ограничен. У многих авиакомпаний действует правило, согласно которому бонусы сгорают, если их владелец какое-то время, как правило, в течение года, не пользуется услугами перевозчика. И если вам удалось скопить какое-то количество премиальных миль, стоит подумать, как разумнее и выгоднее их потратить.

Бонусы можно использовать для повышения класса обслуживания на борту, это особенно актуально для длительных перелетов. Так, в путешествии из Москвы в Пхукет такая услуга может обойтись в среднем в 20 тысяч миль. Если пункт назначения поближе, скажем, Стамбул, то, бонусов придется потратить уже вдвое меньше.

Часто летающим в деловые поездки пассажирам есть смысл копить мили на премиальный билет. В их случае это займет относительно немного времени. Самый дешевый "подарочный" перелет по стране стоит в пределах шести тысяч миль.

Премиальный билет, по словам Ирины Рябовол, лучше всего покупать заранее, потому что авиакомпании часто ограничивают количество таких мест на одном рейсе. "Не забывайте, что небольшую сумму - топливные и аэропортовые сборы - в некоторых случаях все же придется оплатить "живыми" деньгами, - уточняет Рябовол. - Кроме того, есть авиакомпании, которые разрешают покрывать милями только часть стоимости перелета. Хотя некоторые при этом дают возможность покупать билеты за мили для третьих лиц".

Бонусы можно тратить на подарки. У авиакомпаний есть каталоги товаров, которые можно приобрести за мили. За 15-20 тысяч миль можно, к примеру, стать обладателем большой термосумки или фитнес-браслета, за 53-60 тысяч миль - газонокосилки. Многие перевозчики предоставляют возможность тратить мили на благотворительность или дарить друзьям и родственникам.