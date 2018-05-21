Власти Амстердама защитят добропорядочных туристов от тех, кто приезжает в столицу Нидерландов гулять и дебоширить - летом на улицах города уже нельзя будет встретить знаменитые "пивные велосипеды". Но страна все равно останется притягательной для любителей пивного туризма, считают эксперты. А России до введения такого рода запретов еще очень далеко - пивной туризм в нашей стране не развит и еще не скоро наберет такую же популярность, как и за рубежом.

Знаменитые "передвижные велобары" в Амстердаме оказались настолько популярны среди любителей пивного туризма, что стали причинять неудобства коренным жителям города и остальным туристам. Поэтому в итоге и были запрещены. Фото: Getty Images

Пивные велосипеды - бары на колесах, были очень популярны среди туристов Амстердама. Но на этот транспорт поступало огромное количество жалоб от коренных жителей города, так как шумные компании просто мешали им жить.

Поэтому запрет был введен еще в ноябре прошлого года, но в полной мере прочувствовать его горожане и туристы смогут с наступлением лета.

В России таких проблем нет. Пивной туризм у нас развит недостаточно, поэтому отдельные ограничения с точки зрения "обороны граждан от шумных и нетрезвых туристов" вводить просто нецелесообразно, считает исполнительный директор Клуба защиты прав туриста Федор Коробков.

"На данный момент вполне достаточно тщательно следить за соблюдением уже имеющихся требований законодательства, которое и так запрещает распивать спиртные напитки в непредназначенных для этого местах", - считает эксперт.

Тем более что, благодаря законодательству, которое запрещает распивать спиртное на улицах и в общественных местах, а также рекламу пива, можно сказать, что в России постепенно появилась культура питья. "Значительно уменьшилось число тех, кто идет по улице и размахивает пивными бутылками, сидят с ними на скамейках в парках", - продолжает Коробков. Что же касается развития такого направления, как пивной туризм в России, то, по его мнению, это вызывает сомнения. "Качество нашего пива находится на таком уровне, что вряд ли мы кого-то специально заманим в нашу страну. Вот более традиционные напитки типа медовухи или такой праздник, как Масленица, вкупе с ними в один ряд с пивными фестивалями поставить вполне возможно", - предлагает Коробков.

Тем не менее на Кубани, где уже широко развит винный туризм, все-таки задумались над развитием и пивного. Как сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, сейчас разрабатывается спецтур. Маршрут с дегустациями продукции крафтовых пивоварен (мини-пивоварен, производящих пиво строго по традиционным рецептам) проложат в Сочи. По мнению властей региона, мешать жизни города такие туры не будут, тем более что все возможные механизмы взаимодействия с туристом в этой сфере уже изучены на примере винных дегустаций.

В России запрещено распивать пиво на улицах, так что "синдром Амстердама" нам не грозит. И не только поэтому

Не боятся "пивных фанатов" и в Калининграде. Здесь это направление туризма представлено единственной экскурсией "Пивной Кенигсберг". Ее участники посещают местные пивоварни, слушают рассказ о кенигсбергских и калининградских традициях пивоварения и, разумеется, дегустируют.

Стоит четырехчасовая поездка недешево - около двух тысяч рублей. Проблем горожанам пивные туристы не доставляют - они, как правило, преследуют цели узнать и попробовать что-то новое, а не погрузиться в состояние алкогольного опьянения.Тем не менее перспективы развития пивного туризма в регионе туманны. С одной стороны, Калининград в последнее время решил возродить пивные традиции Кенигсберга. С другой - точек притяжения пивных туристов в регионе нет, отмечает директор Ассоциации предприятий индустрии туризма Калининградской области Тамара Торопова: "Калининград не может похвастаться крупными, известными на весь мир пивоваренными заводами, здесь не проходят тематические фестивали".

А в Алтайском крае проходят. В прошлом году в регион приехали более двух миллионов туристов, а ежегодный пивной фестиваль собрал 45 тысяч гостей.

Как рассказали "РГ" в правительстве Алтайского края, трехдневный фестиваль устраивают местные производители пива и безалкогольных напитков. "Чужаков" сюда не пускают, продвигая собственные торговые марки. В 2016 году организаторы вошли в тройку лидеров Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards из Сибирского и Дальневосточного округов в номинации "Лучший проект в области гастрономического туризма". Кстати, в этом году фестиваль сменит формат - его предполагается разбить на несколько площадок в разных районах края, что позволит увеличить число посетителей.

В Новосибирске решили сделать "фишкой" фестиваль крафтового пива. В этом году он впервые пройдет в течение двух дней - в один день, как раньше, программа уже не вмещается. Сюда съезжаются пивовары со всех уголков России.

Главное - удивить посетителей элями, сваренными по старинным рецептам, или современным сочетанием разных сортов хмеля, солода и фруктов. Попробовать все это приезжают тысячи человек, в том числе иностранцы.

Так, может, пора подумать и о всероссийском пивном фестивале? А почему нет, соглашаются эксперты. В Камышине пиво еще при царях начали варить - у немцев учились. В Чувашии это вообще часть национальной кухни. Да мало ли в России хмеля!

Как вам это?

Роман Иванищев, президент Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров:

- Нам бы проблемы Амстердама! Население этой европейской столицы около 800 тысяч человек, что примерно сопоставимо с Владивостоком. Но в прошлом году Амстердам принял более 17 миллионов туристов. Более того, к 2030 году количество туристов может достичь 30 миллионов в год. С учетом того, что это Европа и городу, возможно, некуда расти, это, возможно, может стать проблемой.

Во Владивостоке все только начинается. "Пивных круизов" у нас нет, но тем не менее в прошлом году у нас побывало 3 миллиона туристов, и если к 2030 году их будет 30 миллионов, мы будем безмерно счастливы.

Власти Амстердама инвестировали в улучшение туристической привлекательности города 12 миллиардов евро, в туристической индустрии работают 100 тысяч человек. Давайте достигнем таких показателей, а потом будет думать, как жить дальше. Для нас куда актуальнее сейчас привлечь туристов, а не "отвлечь". По странному и счастливому стечению в том числе и валютных обстоятельств, к нам наконец-то поехали туристы, и я предлагаю не шутить с удачей. На данный момент турист - важный и даже определяющий фактор экономики, почти как нефть, разница лишь в том, что этот ресурс возобновляемый.

Евгений Никонов, директор Музея пива, Чувашия:

- Развитию пивного туризма в республике мешает действующее законодательство: пиво нельзя упоминать в рекламе, нельзя продавать домашнее пиво.

Тем не менее в Чебоксарах есть свой Музей пива. Подобные есть еще в Москве и Санкт-Петербурге. Его появление обусловлено тем, что в Чувашии было очень развито домашнее пивоварение. Музей украшает витраж в виде календаря национальных пивных обрядов.

Посещение музея с дегустацией входит почти во все туристические маршруты: пешие и автобусные, которые организуются в Чебоксарах. При этом само посещение музея очень недорогое - экскурсия стоит всего 80 рублей с человека. Между тем путевка в Бельгию, в ходе которой туристы ездят по городу ради пробы пива, стоит 2,5 тысячи долларов.