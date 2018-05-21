Косачев связал британский доклад о "московском золоте" с делом Скрипаля

Доклад "Московское золото: российская коррупция в Великобритании" международного комитета палаты общин британского парламента носит политизированный характер и связан с истерией вокруг "дела Скрипаля", считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Международный комитет палаты общин британского парламента в опубликованном 21 мая документе призвал правительство страны ввести санкции против большего числа лиц, связанных с властными структурами РФ, а также нарушающих права человека, и ужесточить их, напоминает РИА Новости. Кроме этого, в комитете отметили, что "использование Лондона в качестве базы для коррумпированных активов лиц, связанных с Кремлем", якобы относится к "широкомасштабной российской стратегии и имеет последствия для национальной безопасности" Великобритании.

"Это, прежде всего, ответ на растущие обвинения в адрес Лондона в том, что тот раздул истерию вокруг "дела Скрипаля", призвал к солидарности союзников, а сам при этом вполне комфортно принимает капиталы и их обладателей из России", - написал сенатор в Facebook.

Он напомнил, что в марте на парламентских слушаниях на эту тему участники весьма скептически оценили готовность правительства бороться с иностранными "грязными" деньгами, заявляя о том, что за последние двадцать с лишним лет сюда были закачаны сотни миллиардов долларов, при этом они в системе, инвестированы, и никто не торопится их оттуда извлекать. "Причем речь идет о разных странах, к которым у Лондона традиционно возникают претензии по поводу сомнительного происхождения идущих оттуда денег", - отметил Косачев.

Кампания по борьбе с иностранными деньгами, построенная на желании Британии изменить свою репутацию "прачечной" для криминальных капиталов, может, впрочем, нанести ей вред как государству с комфортными условиями для бизнеса, считает парламентарий.

"Однако понятно, что сейчас политика довлеет над экономикой, и британские власти перешли в "режим Трампа": готовы вредить сами себе, лишь бы отбиться от внутренних обвинений", - заключил он.