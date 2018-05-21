Косачев связал британский доклад о "московском золоте" с делом Скрипаля

Новости

Песков: Лондон сам спровоцировал "манию русофобии" 15:05
МВД: За год в Россию переехали 120 тысяч переселенцев 15:05
В Екатеринбурге на женщину рухнул потолок магазина 15:03
Участники проекта "Лидер.Мед" станут профессиональными управленцами 15:03
МЧС назвало причину пожара в многоэтажке Южно-Сахалинска 14:54
Назначен и.о. командующего Черноморским флотом 14:53
Опрос: студенты-иностранцы выбрали вуз, опираясь на мнение выпускников 14:52
Минприроды: Выпуск облигационных займов поможет реализации майских указов 14:51
Тюменец напал на фельдшера из-за ее "медлительности" 14:49
Туристов Сайменского канала лишили месяца навигации 14:49
Суд оставил под домашним арестом режиссера Серебренникова 14:45
Кудрин может быть утвержден главой Счетной палаты 22 мая 14:29
Нового главу Минприроды представили коллективу ведомства 14:25
Народный фронт высадил купленные на средства Путина деревья 14:23
В Волгограде эпилептик протаранил семь автомобилей 14:09
В Москве пройдет бразильский карнавал 14:09
Ученые предложили искать пресную воду в Крыму с высоты птичьего полета 14:07
Новый нацпроект в сфере жилья и городской среды разработают к 1 октября 14:01
В Москве пройдет аукцион на право торговли в парках 13:55
Десять пассажиров рейса из Антальи отказались лететь из-за стресса 13:53
В России составили рейтинг самых матерящихся городов 13:50
В Подмосковье на школьников рухнул "золотой" потолок 13:40
Президент Узбекистана рассказал Путину о недавнем визите в США 13:34
СПЧ попросил омбудсмена ЕС взять под контроль ситуацию с Вышинским 13:33
Умер режиссер легендарного запрещенного фильма "Комиссар" Аскольдов 13:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Всю мощь Тихоокеанского флота собрали в одном видео
Всю мощь Тихоокеанского флота собрали в одном видео
Гидрометцентр рассказал о погоде в июне
Гидрометцентр рассказал о погоде в июне
Правительство России:"РГ" публикует биографии членов нового кабмина
Правительство России:"РГ" публикует биографии членов нового кабмина
21.05.2018 12:52
Рубрика: Власть

Косачев связал британский доклад о "московском золоте" с делом Скрипаля

Текст: Галина Мисливская
Доклад "Московское золото: российская коррупция в Великобритании" международного комитета палаты общин британского парламента носит политизированный характер и связан с истерией вокруг "дела Скрипаля", считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Посол России в Лондоне: Хотим повидаться со Скрипалем

Международный комитет палаты общин британского парламента в опубликованном 21 мая документе призвал правительство страны ввести санкции против большего числа лиц, связанных с властными структурами РФ, а также нарушающих права человека, и ужесточить их, напоминает РИА Новости. Кроме этого, в комитете отметили, что "использование Лондона в качестве базы для коррумпированных активов лиц, связанных с Кремлем", якобы относится к "широкомасштабной российской стратегии и имеет последствия для национальной безопасности" Великобритании.

"Это, прежде всего, ответ на растущие обвинения в адрес Лондона в том, что тот раздул истерию вокруг "дела Скрипаля", призвал к солидарности союзников, а сам при этом вполне комфортно принимает капиталы и их обладателей из России", - написал сенатор в Facebook.

Посольство России уличило главу контрразведки Британии в лицемерии

Он напомнил, что в марте на парламентских слушаниях на эту тему участники весьма скептически оценили готовность правительства бороться с иностранными "грязными" деньгами, заявляя о том, что за последние двадцать с лишним лет сюда были закачаны сотни миллиардов долларов, при этом они в системе, инвестированы, и никто не торопится их оттуда извлекать. "Причем речь идет о разных странах, к которым у Лондона традиционно возникают претензии по поводу сомнительного происхождения идущих оттуда денег", - отметил Косачев.

Кампания по борьбе с иностранными деньгами, построенная на желании Британии изменить свою репутацию "прачечной" для криминальных капиталов, может, впрочем, нанести ей вред как государству с комфортными условиями для бизнеса, считает парламентарий.
"Однако понятно, что сейчас политика довлеет над экономикой, и британские власти перешли в "режим Трампа": готовы вредить сами себе, лишь бы отбиться от внутренних обвинений", - заключил он.

Главное сегодня

Крымский мост поставил новый рекорд трафика
Кудрин может быть утвержден главой Счетной палаты 22 мая
Владимир Путин посетит КНР перед саммитом лидеров ШОС
СК назвал возможные причины аварии вертолета в Хабаровском крае
Президент Болгарии рассказал о необходимости прямых поставок газа из РФ