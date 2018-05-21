Медведев: Времени на раскачку по майскому указу президента нет

На подготовку программ, необходимых для реализации майского указа президента, определяющего цели развития страны в следующие шесть лет, премьер-министр Дмитрий Медведев отвел правительству несколько месяцев. Времени на раскачку нет, снова предупредил он подчиненных.

Глава кабинета министров в понедельник собрал в Доме правительства первое установочное совещание со своими заместителями. Во встрече приняли участие Антон Силуанов, Константин Чуйченко, Юрий Трутнев, Максим Акимов, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак и Виталий Мутко. Все они были назначены президентом на свои должности 18 мая. "Окончательно распределить обязанности я намерен в ближайшую неделю", - сообщил им Медведев.

Впрочем, свои приоритеты вице-премьеры и так уже хорошо знают - Медведев о них рассказал еще во время консультаций с депутатами Государственной Думы, - поэтому не просто могут, а должны незамедлительно приступать к работе. Перечень поручений к поставленным президентом задачам практически готов и в скором времени будет подписан, пообещал премьер. "Времени на раскачку по этому документу нет, на подготовку основных направлений деятельности правительства, прогноза социально-экономического развития, проектов госпрограмм, планов по реализации национальных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры у нас всего несколько месяцев", - обратил он внимание на условия.

- Все промежуточные цели, тактика - это все наша с вами задача. Надо разбить этот путь по годам, по этапам, в каждом случае определить целевые показатели, контрольные точки и значения, на которые мы должны выйти, - указал председатель правительства.