Минтруд поможет выпускникам с работой

Государство будет доплачивать работодателям, если они будут брать к себе на стажировки выпускников средних и высших учебных заведений.

Об этом говорится в проекте постановления правительства, которым вводятся корректировки в госпрограмму содействия занятости населения. Подготовлен документ Минтрудом России. Он размещен на Федеральном портале нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, проблема поиска первого рабочего места остается актуальной для молодых людей, несмотря на то, что на региональном уровне реализуется система мер по содействию занятости для них, в том числе для выпускников.

Поскольку работодатели обращают внимание не только на образование выпускника, но и на наличие у него опыта практической работы, включающего способность к восполнению и применению своих знаний, умение добросовестно и своевременно выполнять поставленные задачи, выстраивать межличностные отношения в коллективе, минтруд предлагает дополнить госпрограмму "Содействие занятости населения" мероприятиями по занятости молодежи с возмещением работодателям части расходов на стажировку выпускников. Так, планируется возмещать работодателям часть расходов на стажировку молодежи и наставничество для них. Сумма компенсации - минимальный размер оплаты труда (11,1 тысячи рублей) за одного молодого работника, плюс "накрученные" на него страховые взносы и районные коэффициенты. Срок выплаты компенсации - до трех месяцев.

Если молодой работник приглянется работодателю, он возьмет его на постоянную работу и будет оплачивать его труд полностью за свой счет. Если нет - у молодого специалиста по крайней мере появится стартовый опыт работы, который поможет ему трудоустроиться в другую организацию. Для того чтобы свести молодого работника и работодателя, минтруд также подготовил поправки в закон о занятости населения, которыми планирует расширить список категорий россиян, испытывающих трудности в поиске работы за счет выпускников вузов и сузов, ищущих работу в течение года после окончания обучения. Для них будет доступна услуга по организации временного трудоустройства.

Но это еще не все. Для молодежи, выпускников и студентов старших курсов профессиональных учебных заведений планируется проводить масштабные специализированные ярмарки вакансий и учебных рабочих мест как на территории отдельных регионов, так и с участием нескольких субъектов. Деньги на это будут выделять региональные бюджеты в рамках финансирования активной политики занятости.

Проблема поиска первого рабочего места остается актуальной для выпускников

А в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий "Работа в России" планируется выделить специализированный раздел с вакансиями для учащихся и выпускников основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования и информацией о возможности обучения, практики и стажировок.

По данным Роструда, на начало апреля в службе занятости числилось 150 тысяч безработных 16 - 29 лет. С января по март в службу обратилось 218,5 тысячи человек этого возраста, 65 процентов из них трудоустроено. В марте Рострудом запущена сеть деловых контактов Skillsnet. В первую очередь она ориентирована на молодежь. Она создает платформу, позволяющую проводить полный цикл профориентации и трудоустройства.