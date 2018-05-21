Президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик сообщил "РГ" о начале действия новой программы: любой гражданин сможет узнать через Интернет, где открыто интересующее его наследственное дело.

Теперь через интернет можно проверить доверенность или узнать, какой нотариус ведет наследственное дело. Фото: depositphotos.com

Как ни печальна смерть, но после нее приходится заниматься житейскими вещами: делить то, что осталось от умершего человека. Иногда это сделать проще, иногда сложнее. Новые технологии избавляют граждан от лишних хлопот и возможных недоразумений.

По словам представителей Федеральной нотариальной палаты, исчезла необходимость обзванивать или обходить множество нотариальных контор города в поисках нотариуса, занимающегося делом конкретного наследодателя.

На интернет-портале Федеральной нотариальной палаты заработал онлайн-поиск открытых наследственных дел. Теперь достаточно зайти в соответствующий раздел сайта, указать ФИО наследодателя, если известно - его дату рождения и дату смерти. После этого система выдаст ответ с именем нотариуса и адресом его нотариальной конторы.

По мнению президента Федеральной нотариальной палаты Константина Корсика, сервис поиска наследственных дел будет также востребован судебными органами, кредитными и иными учреждениями.

"Внедрение электронных технологий в работу нотариусов и дальнейшее развитие цифрового вектора в нотариальной деятельности позволило не только значительно упростить и ускорить получение нотариальных услуг, но и усилить защиту юридически значимых сведений от утери и фальсификации", - сказал Константин Корсик.

Единая информационная система нотариата, на базе которой создан новый публичный реестр, действует с 2014 года. С начала года в этой системе регистрируются все совершаемые нотариусами действия.

"Это обеспечивает качественно новый уровень безопасности важным юридическим сведениям и защищает их от утери и подделки, - сказал Константин Корсик. - Попытки сфальсифицировать нотариальный документ потеряли всякий смысл - проверить факт удостоверения того или иного документа, корректность его содержания можно практически моментально".

По его словам, в электронной системе нотариата содержатся сведения более чем о 60 миллионах нотариальных действий.

В электронной системе нотариата содержатся сведения более чем о 60 миллионах нотариальных действий

А в прошлом году был запущен сервис проверки доверенностей. В электронной базе зарегистрировано свыше 33 миллионов доверенностей. За десять месяцев на данном сервисе зафиксировано 860 тысяч запросов: пользователи Сети проверяли, подлинный перед ними документ или нет.

Все более востребованным становится реестр уведомлений о залогах движимого имущества, позволяющий проверить автотранспорт, станки и прочее - не находятся ли они в залоге. Особенно актуально предложение для тех, кто покупает автомобили. Раньше покупатели машин нередко становились жертвами мошенников, приобретая вместе с машиной и висящие на ней долги. Теперь есть защита: машину можно проверить, и если она чиста, то взять выписки и покупать. В реестре содержится свыше 4,9 миллиона уведомлений. Более 2 миллионов человек воспользовались сервисом для проверки имущества.

Единая информационная система позволяет прокладывать цифровые мостики к другим структурам. Например, к банкам: в них по электронным каналам можно запрашивать, скажем, данные по вкладам умерших.

По словам представителей Федеральной нотариальной палаты, сейчас нотариат продолжает активно развивать сотрудничество с МВД, Росреестром, ФНС, Центральным каталогом кредитных историй, банками и другими инстанциями в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия.

В ближайших планах - перейти на электронный обмен данными с органами ЗАГС, как только будет создан их единый реестр. Большое внимание уделяется и развитию "цифрового" сотрудничества между нотариусами и госрегистраторами. В нотариальной палате подчеркивают, что нотариусы работают в режиме "одного окна", то есть сами получают необходимые для удостоверения сделки сведения и направляют готовый пакет документов для регистрации права. Такая система упростила жизнь миллионам покупателей и продавцов недвижимости, а также тем, кто оформляет наследство.

"Обеспечить защиту прав граждан и юридических лиц, имущественных интересов собственников, предотвратить судебные споры, сделать гражданский оборот безопасным и стабильным может только нотариус. И в эпоху цифровой экономики именно нотариат выступает гарантом аутентичности документа, на основе которого возникает право, которое потом регистрируется государственными органами", - подчеркнул президент ФНП.