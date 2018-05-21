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21.05.2018 14:01
Рубрика: Экономика

Новый нацпроект в сфере жилья и городской среды разработают к 1 октября

Текст: Ольга Игнатова

К 1 октября минстрой России разработает национальный проект в сфере жилья и городской среды. Об этом заявил вице-премьер по строительству и региональной политике Виталий Мутко, представляя нового министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева.

Фото: Виктор Клюшкин/ТАСС
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По словам Мутко, для выполнения майского указа президента необходима максимальная концентрация усилий. Ведь необходимо нарастить годовое строительство недвижимости до 120 млн кв. метров (сейчас в год сдается порядка 80 млн). Указ ставит целью улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно к 2024 году, для чего необходимо обеспечить доступным жильем семьи со средним достатком и создать возможности для приобретения жилья с помощью ипотеки по ставке менее 8 процентов годовых. Но подходить к застройке, как подчеркнул Мутко, необходимо продуманно, чтобы не получилось, что жилье строится, а подъехать к нему невозможно.

Виталий Мутко пообещал всячески поддерживать работу министерства строительства. И высоко оценил уже проделанную минстроем работу. "Мы видим, что выстроена схема управления отраслью", - отметил он. Однако в отрасли еще много проблем, которые требуют решения, в частности, проблема обманутых дольщиков.

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