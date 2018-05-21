Обновление "убило" смартфоны на Android

Пользователи китайских смартфонов Honor и Huawei столкнулись с серьезными проблемами после обновления Google Play Services. При попытке запустить некоторые популярные приложения они получали сообщение "Google Play Services are updating".

В числе этих приложений оказались карты Google Maps, магазин приложений Play Market и Uber. После запуска они демонстрируют сообщение об обновлении Google Play Services, однако оно не пропадает, поэтому пользоваться приложениями невозможно.

Ошибка затронула такие модели смартфонов, как Huawei Mate 7, Mate 8, Mate 9, P20, P10, Honor View 10, Honor 9.

Представители Google в курсе проблемы и работают над ее устранением, пишет Android Authority. Исправить ошибку можно самостоятельно. Для этого нужно открыть в настройках диспетчер приложений, найти в списке Google Play Services, открыть его свойства, отыскать параметр Storage ("Хранилище") и выбрать пункт Manage Space ("Управление пространством"), а затем нажать кнопку Clear All Data ("Удалить все данные").