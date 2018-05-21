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21.05.2018 12:46
Рубрика: Спорт

Павел Колобков представлен в качестве министра спорта РФ

Текст: Данила Жиляев
Олимпийский чемпион по фехтованию на шпагах, двукратный чемпион мира и шестикратный чемпион Европы Павел Колобков продолжит работу в должности министра спорта РФ. Сегодня вице-премьер РФ Ольга Голодец представила Колобкова коллективу Минспорта.
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

В предыдущем составе правительства РФ Павел Анатольевич также занимал этот пост, он возглавил спортивное ведомство 19 октября 2016 года. А 18 мая президент РФ Владимир Путин подписал указы о составе нового правительства, в которое также вошел Колобков.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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"Сегодня важное событие, первый день работы нового правительства. Представляю министра спорта Колобкова Павла Анатольевича, - сказала Голодец. - Перед нами стоят серьезные задачи развития системы спорта. Число людей, которые занимаются спортом в нашей стране, должно достичь 55 процентов. Физкультура должна стать инструментом улучшения качества жизни, а спорт должен быть доступен для всех категорий. А наши успехи в массовом спорте и спорте высших достижений зависят от работы на всех уровнях. Команда министерства спорта приложит все усилия, чтобы ситуация улучшилась в ближайшие шесть лет".

Сам Колобков, анализируя тенденции последних лет, отметил, что у России есть ряд сложностей во взаимоотношениях с рядом международных спортивных организаций. Вместе с тем, глава Минспорта подчеркнул, что это не помешало нашим спортсменам оставаться лидерами во многих видах спорта. Также он высказался о задачах, обозначенных перед ведомством.

"Президент РФ поставил серьезные задачи: к 2024 вовлечение граждан в занятия спортом должно достичь уровня 55 процентов. Это переход к новому качеству физкультуры и спорта, и мы знаем, как решать эти задачи, уже сформирована команда, - рассказал Колобков. - Нам предстоит проделать огромный объем работы как на международном уровне, так и в массовом спорте".

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