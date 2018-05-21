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21.05.2018 23:20
Рубрика: Власть

Посольство РФ: Лондон замалчивает ситуацию с Вышинским на Украине

Власти Великобритании замалчивают ситуацию с задержанием на Украине главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, заявляют в посольстве РФ в Великобритании.

Лондон тем самым демонстрирует, что свобода слова и безопасность журналистов с иной точкой зрения не относятся к числу его приоритетов, считают в диппредставительстве.

"Британские власти, часто призывающие к соблюдению принципа свободы слова в России и других странах, в этот раз предпочли промолчать, - передает ТАСС заявление посольства РФ. - Напротив, посол Соединенного Королевства на Украине Джудит Гоф использовала трибуну "Львовского медиа-форума" не для обличения надругательства над проповедуемыми ее страной ценностями, а для объявления о том, что Лондон выделит Киеву 5 млн фунтов в 2018 - 2019 годах на "повышение медиа-грамотности и борьбу с дезинформацией", т.е. на ведение силами украинцев информационной войны против России".

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