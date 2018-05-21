Преступник сам написал полицейским в соцсети и был пойман

Британская полиция объявила в розыск 21-летнего Леона Смита и опубликовала сообщение об этом в официальном Facebook-аккаунте. Мужчина прокомментировал запись со своей личной страницы, пишет Daily Mail.

MISSING PERSON - Leon SMITH from Wheatley Halifax. Polcie have concerns for leaon. If sighted please call 999 log 583 20/05/18 last seen 0930 today wearing black tracksuit, Blue t shirt, black trainers. @WYP_Halifax @WYP_CldrValleys #Missing pic.twitter.com/DL9XlmhoRp — Sergeant Ben Doughty (@WYP_BenDoughty) 20 мая 2018 г.

Полицейские написали, что пропал 21-летний блондин среднего роста, которого последний раз видели в черной толстовке, синей футболке и черных штанах. Спустя примерно час Смит отметился в комментариях к посту.

"Я не пропал, я в розыске", - написал мужчина. Оказалось, что он разыскивается полицией в связи с нераскрытым делом.

"Они делают вид, что беспокоятся о моей безопасности, а на самом деле все, что они хотят - это арестовать меня и отправить в тюрьму", - добавил Смит. Он посоветовал полиции "делать свою работу".

Один из пользователей сообщил в комментариях, что мать и сестра Леона Смита ищут его. На это мужчина ответил, что не имеет к ним никакого отношения. Он сказал, что собирается разлогиниться, чтобы его местоположение нельзя было обнаружить. Однако, несмотря на все попытки подозреваемого скрыться, его задержали тем же вечером. При этом власти не сообщили, в совершении какого преступления подозревают Смита.