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Преступник сам написал полицейским в соцсети и был пойман

21.05.2018,  
14:22
Текст: Анна Баранова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Британская полиция объявила в розыск 21-летнего Леона Смита и опубликовала сообщение об этом в официальном Facebook-аккаунте. Мужчина прокомментировал запись со своей личной страницы, пишет Daily Mail.

Полицейские написали, что пропал 21-летний блондин среднего роста, которого последний раз видели в черной толстовке, синей футболке и черных штанах. Спустя примерно час Смит отметился в комментариях к посту.

"Я не пропал, я в розыске", - написал мужчина. Оказалось, что он разыскивается полицией в связи с нераскрытым делом.

"Они делают вид, что беспокоятся о моей безопасности, а на самом деле все, что они хотят - это арестовать меня и отправить в тюрьму", - добавил Смит. Он посоветовал полиции "делать свою работу".

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Один из пользователей сообщил в комментариях, что мать и сестра Леона Смита ищут его. На это мужчина ответил, что не имеет к ним никакого отношения. Он сказал, что собирается разлогиниться, чтобы его местоположение нельзя было обнаружить. Однако, несмотря на все попытки подозреваемого скрыться, его задержали тем же вечером. При этом власти не сообщили, в совершении какого преступления подозревают Смита.

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