Президент Узбекистана рассказал Путину о недавнем визите в США

Президент России Владимир Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев провели телефонный разговор, сообщается на сайте Кремля.
Главы государств обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита узбекского президента прошлой весной. Лидеры подтвердили заинтересованность в укреплении стратегического партнерства и сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и других сферах.
"При обмене мнениями по международным делам Шавкат Мирзиеев поделился впечатлениями от недавнего официального визита в США", - сообщили в пресс-службе Кремля.
Напомним, визит Мирзиеева в США состоялся 15 - 17 мая.