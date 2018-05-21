Итак, новое-старое правительство, наконец, сформировано - как раз на гребне нефтяной синусоиды.

В эти дни нефть впервые за последние 3,5 года перевалила за 80 долл./баррель. Аналитики, которые экстраполируют сегодняшние тенденции в будущее, уже заговорили про 100 долл. Что ж, если США сумеют (вопреки сопротивлению России!) продавить эмбарго в отношении Ирана, то, очевидно, нефть еще поднимется. Но и то, что уже есть, совсем неплохо (за что, кстати, низкий поклон Венесуэле, которая с успехом рушит свою нефтяную промышленность).

Один вопрос - долго или коротко будет это нефтесчастье? Никто не рискнет ответить. Но на шесть тучных лет рассчитывать не стоит. Наоборот, многие ждут Мирового Кризиса в 2019 или 2020-м (впрочем, ждали его и в этом году). Да и сланцевая нефть никуда не исчезла.

Однако раз СЕГОДНЯ золотая рыбка опять приплыла из глубин Нефтеморя, хвостиком виляет, то как этим шансом воспользуется Россия?

Когда Медведев иронически спрашивал у Обамы, где же "клочья", в которые "разорвана экономика России", он был прав. Да, ни санкции, ни - что гораздо серьезнее - обвальное падение нефтяных цен не разрушили нашу экономику. И это, конечно, большая заслуга финансово-экономического блока. Того самого, который "разрешено" (а значит, и "положено") более или менее зло "поливать" не только "профессиональным оппозиционерам" (тут-то все логично - раз уж назвались "оппозицией", то и должны соответствовать), но и вполне "патриотическим СМИ". В результате сформировано устойчивое общественное мнение - горячее одобрение внешней и военной Державной Политики и гневно-ироническое осуждение политики экономической.

Должен сказать, что я (наверное, не один!) занимаю зеркальную позицию. Меня многое смущает во внешней политике (начиная с главного - с того, что эта Всемирная Отзывчивость/обидчивость является "первым вопросом" в СМИ и общественном сознании, а вот про реальную СВОЮ жизнь говорят и вспоминают "в части "разное". Правда, такова наша давняя традиция, "скрепа"). Зато макроэкономическая политика кажется вполне разумной - ведь именно она позволила нам устоять и, кстати, оплачивать все счета за внешнюю брутальность.

Ни санкции, ни - что гораздо серьезнее - обвальное падение нефтяных цен не разрушили нашу экономику

Судя по тому, что Силуанов стал первым вице-премьером "по экономике", Набиуллина остается во главе ЦБ, да и Кудрин будет контролировать госрасходы - Путин одобряет "сберегающий" финансовый курс. Низкая инфляция. Недорогой рубль. Накапливать фонды про "черный день" (тем более за 2013-2016-й они истощились). Словом, главный приоритет - обеспечивать ФИНАНСОВУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ, важнейшую из многих форм "госбезопасности", денежный фундамент всей Вертикали.

Очевидно, это будет идти в связке с повышением пенсионного возраста, возможно - с повышением тех или иных налогов, ну и, конечно, борьбе с коррупцией.

Как же все это будет монтироваться с заявленными социально-экономическими целями, на которые, как уже подсчитано, нужно минимум 8 трлн руб. до 2024 г. (для сравнения: в бюджете на 2018-й доходы - 15,2 трлн, расходы - 16,5 трлн)? Здесь есть несколько ответов.

Во-первых, бюджет исходит из очень низких оценок - 43,8 долл. за баррель. Повышение цены барреля на каждые 10 долл. дает в бюджет дополнительно 22-24 млрд долл. Так что при сохранении сегодняшних цен добрых 70 млрд долл. (порядка 4,5 трлн руб.) бюджет получит. За них и будет борьба. Тут уж "деньги есть, но вы держитесь, не тратьте": видимо, минфин будет добиваться, чтобы бОльшая их часть ушла на "черный день" - в резервные фонды.

Во-вторых, "бюджетный маневр", о котором много писал Центр Кудрина. Сокращение военных расходов - увеличение вложений в "человеческий капитал" (образование, медицина). Путин сказал, что военные расходы должны быть понижены с 4,1% ВВП в 2017-м до 2,8% к 2020-му (военные расходы разных государств: 3,1%- ВВП США, 1,9% - ВВП КНР, от 1,2 до 2,3% - в крупных странах ЕС, а в среднем по Миру - 2,2% ВВП).

В-третьих, расчет идет на то, что ВВП станет расти быстрее, соответственно, и налогооблагаемая база вырастет. Вот с этим большие вопросы. Если не будет Кризиса, то темпы роста мировой экономики ожидаются около 4% в год; в развитых странах - в районе 2%, в развивающихся - 5-6%.

России, чтобы "догнать и перегнать" Западный Горизонт (наша главная и вечная цель, сейчас она называется "войти в пятерку самых крупных экономик Мира") как раз и надо бы иметь эти 5-6% темпов роста. За 2017-й рост составил 1,5%, за первый квартал 2018-го, по предварительной оценке Росстата, - 1,3%.

Путин одобряет "сберегающий" финансовый курс. Низкая инфляция. Недорогой рубль

И это при растущей нефти. Мало того. По оценкам Всемирного банка, в рейтинге 190 стран "условия ведения бизнеса" Россия поднялась со 120-го места (2012) до 35-го места (2018; по указам Путина-2012 планировалось вообще 20-е место). Понятно, любой рейтинг далеко не универсален - просто других пока нет. Однако прогресс по рейтингу есть, нефть растет, а темпы роста экономики в 2017-м - 162-е место в Мире. Что же еще нужно, чтоб вытащить из болота бегемота экономики? Реформа судов? Накачка госденьгами?

Конечно, свою роль играют и нарастающие санкции, отсутствие серьезных западных инвестиций. Тут дело не только в темпах роста, а прежде всего в том, что до сих пор ни одна страна в Мире не могла стать высокотехнологичной в ситуации противостояния со всеми высокотехнологичными странами... Как бы то ни было, ситуация неопределенная. И, вероятно, в такое время первая задача - обеспечить финансовую безопасность, имея которую можно строить "планы прорыва".