Движение на МКАД затруднено из-за крупной аварии

Вечером в понедельник на востоке МКАД образовалась огромная пробка. Как рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе городской ГИБДД, на первом километре столкнулись три автомобиля, в аварии пострадали два человека.

Как передал "Интерфакс" с места аварии, столкнулись Skoda, Land Cruiser и ВАЗ. Самые серьезные повреждения - у отечественного автомобиля.

На месте аварии образовался почти 10-километровый затор. Сейчас туда выдвинулись эвакуаторы специализированных служб, чтобы как можно скорее освободить две полосы движения.