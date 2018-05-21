Администрация Орла в этом году впервые из городского бюджета оплатит отдых в загородных лагерях детям сотрудников организаций и предприятий, находящихся в процедуре банкротства или имеющих просроченную задолженность по заработной плате.

- Всего в этом году на отдых в загородных лагерях предусмотрено более 16 миллионов рублей, - сообщила замглавы администрации Орла Екатерина Данилевская. - На эти средства смогут отдохнуть 1465 ребенка.

В Орле оплата путевок за бюджетные средства популярная мера соцподдержки. В этом году льготную путевку получат также дети индивидуальных предпринимателей и их сотрудников. За счет казны им оплатят 45 процентов путевки, доля ИП - 40 процентов, родителей - 15.

Право на скидку получили и родители, работающие в ведомственных учреждениях. За счет казны города им оплатят 85 процентов стоимости путевки. Оставшиеся 15 процентов придется заплатить из семейного бюджета.

Средняя стоимость путевки на 21 день в загородный лагерь составляет 17,7 тысячи рублей.