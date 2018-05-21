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21.05.2018 22:11
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В лагерь за казенный счет

Детям орловчан, оставшихся без зарплаты, путевку оплатит город
Текст: Денис Передельский ("Российская газета", Орел)
Российская газета - Федеральный выпуск №7571 (108)
Администрация Орла в этом году впервые из городского бюджета оплатит отдых в загородных лагерях детям сотрудников организаций и предприятий, находящихся в процедуре банкротства или имеющих просроченную задолженность по заработной плате.

- Всего в этом году на отдых в загородных лагерях предусмотрено более 16 миллионов рублей, - сообщила замглавы администрации Орла Екатерина Данилевская. - На эти средства смогут отдохнуть 1465 ребенка.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Родители смогут вычислять нелегальные детские лагеря отдыха

В Орле оплата путевок за бюджетные средства популярная мера соцподдержки. В этом году льготную путевку получат также дети индивидуальных предпринимателей и их сотрудников. За счет казны им оплатят 45 процентов путевки, доля ИП - 40 процентов, родителей - 15.

Право на скидку получили и родители, работающие в ведомственных учреждениях. За счет казны города им оплатят 85 процентов стоимости путевки. Оставшиеся 15 процентов придется заплатить из семейного бюджета.

Средняя стоимость путевки на 21 день в загородный лагерь составляет 17,7 тысячи рублей.

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