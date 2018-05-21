Собянин осмотрел ход строительства платформы "Новохохловская"

Осенью этого года на востоке Москвы появится новая пересадка с электричек на МЦК. Такую дату мэр Сергей Собянин назвал на встрече с жителями округа на платформе "Новохохловская". Новость особенно обрадовала рабочих местного завода ЖБИ, которые давно ждут новой возможности быстро доехать до работы.

Сейчас здесь останавливаются только поезда МЦК, но вскоре здесь построят одноименную станцию Курского направления железной дороги. От одной платформы к другой можно будет за 3 минуты пройти по 200-метровой крытой галерее, она практически достроена. Монтажники устанавливают электрохозяйство, инженерные системы и перегородки, доделывают витраж. Подрядчики оценивают готовность в 69%. Когда все работы завершатся, в переходе установят лавочки, лифты, кассы и навигацию.

"Новая станция разгрузит "фиолетовую" ветку метро, - считает Собянин. - Сейчас многие ездят на электричках до "Текстильщиков", а скоро появится возможность пересесть еще и на МЦК".

Свободнее станет не только в Текстильщиках, но и на Курском вокзале и в Царицыне, где пассажиры электричек иной раз устраивают столпотворение. А на "Новохловской" относительно свободно. Но это пока. "Тут будет новый квартал реновации, - сказал Собянин. - Так что поток пассажиров вырастет с 3 до 12 тысяч в сутки". Как только платформу построят, тысячи сотрудников Московского эндокринного завода, домостроительного комбината и других предприятий окрестной промзоны смогут быстро добираться до работы на электричках. Особенно эта возможность пригодится с запуском диаметра Нахабино - Подольск, он тоже пройдет через "Новохохловскую". "Надеюсь, этот маршрут мы запустим в конце 2019 года", - добавил Собянин.

Отметим, что это объединение МЦК и "железки" - уже не первое. Сейчас на электричку можно быстро пересесть с шести платформ кольцевой "Ласточки". И еще проектируется седьмая крытая пересадка между "Лихоборами" и НАТИ.