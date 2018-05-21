Собянин осмотрел ход строительства платформы "Новохохловская"

Сейчас здесь останавливаются только поезда МЦК, но вскоре здесь построят одноименную станцию Курского направления железной дороги. От одной платформы к другой можно будет за 3 минуты пройти по 200-метровой крытой галерее, она практически достроена. Монтажники устанавливают электрохозяйство, инженерные системы и перегородки, доделывают витраж. Подрядчики оценивают готовность в 69%. Когда все работы завершатся, в переходе установят лавочки, лифты, кассы и навигацию.
"Новая станция разгрузит "фиолетовую" ветку метро, - считает Собянин. - Сейчас многие ездят на электричках до "Текстильщиков", а скоро появится возможность пересесть еще и на МЦК".
Свободнее станет не только в Текстильщиках, но и на Курском вокзале и в Царицыне, где пассажиры электричек иной раз устраивают столпотворение. А на "Новохловской" относительно свободно. Но это пока. "Тут будет новый квартал реновации, - сказал Собянин. - Так что поток пассажиров вырастет с 3 до 12 тысяч в сутки". Как только платформу построят, тысячи сотрудников Московского эндокринного завода, домостроительного комбината и других предприятий окрестной промзоны смогут быстро добираться до работы на электричках. Особенно эта возможность пригодится с запуском диаметра Нахабино - Подольск, он тоже пройдет через "Новохохловскую". "Надеюсь, этот маршрут мы запустим в конце 2019 года", - добавил Собянин.
Отметим, что это объединение МЦК и "железки" - уже не первое. Сейчас на электричку можно быстро пересесть с шести платформ кольцевой "Ласточки". И еще проектируется седьмая крытая пересадка между "Лихоборами" и НАТИ.