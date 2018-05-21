Таким образом суд отменил решение суда первой инстанции в отношении Марцинкевича по части 2 статьи 162 ("Разбой") и части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"). Суд также отправил на новое рассмотрение материалы в отношении пресс-секретаря движения "Реструкт" Евдокима Князева. Тем же постановлением Мосгорсуд смягчил наказание троим фигурантам дела: Дмитрию Шильдяшову - до 5 лет 10 месяцев колонии строгого режима, Роману Максимову - до 4 лет и 10 месяцев общего режима, Александру Шанкину - до 5 лет и 10 месяцев общего режима.
Марцинкевич и девять его соратников были признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, грабеже, разбое, уничтожении или повреждении имущества, хулиганстве, возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства. Тесак и его сподвижники, по версии следствия, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и другими веществами. Все это делалось в 2012-2014 годах в рамках организованного ими движения "Оккупай-наркофиляй", связанного с борьбой против торговцев "спайсами".