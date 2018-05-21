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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сняли разбой

Дело националиста Марцинкевича отправили на пересмотр
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск №7571 (108)
Мосгорсуд направил в суд первой инстанции на новое рассмотрение дело националиста Максима Марцинкевича, известного под прозвищем Тесак. Ранее лидер общественного движения "Реструкт" был осужден на десять лет колонии строгого режима за экстремизм.

Таким образом суд отменил решение суда первой инстанции в отношении Марцинкевича по части 2 статьи 162 ("Разбой") и части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"). Суд также отправил на новое рассмотрение материалы в отношении пресс-секретаря движения "Реструкт" Евдокима Князева. Тем же постановлением Мосгорсуд смягчил наказание троим фигурантам дела: Дмитрию Шильдяшову - до 5 лет 10 месяцев колонии строгого режима, Роману Максимову - до 4 лет и 10 месяцев общего режима, Александру Шанкину - до 5 лет и 10 месяцев общего режима.

Суд признал законными аресты по делу "Седьмой студии"

Марцинкевич и девять его соратников были признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, грабеже, разбое, уничтожении или повреждении имущества, хулиганстве, возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства. Тесак и его сподвижники, по версии следствия, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и другими веществами. Все это делалось в 2012-2014 годах в рамках организованного ими движения "Оккупай-наркофиляй", связанного с борьбой против торговцев "спайсами".

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