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Рубрика: Происшествия
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На работу не пустили

Аресты по делу "Седьмой студии" признали законными
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск №7571 (108)
Мосгорсуд признал законным продление меры пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову и трем другим фигурантам дела о хищениях в "Седьмой студии".

Кроме того, суд отказал Серебренникову в удовлетворении просьбы позволить ему ходить на работу, общаться с коллегами по творческим вопросам, а также пользоваться интернетом.

"Постановление Басманного суда Москвы о продлении в отношении Серебренникова меры пресечения в виде домашнего ареста с сохранением всех установленных ранее ограничений оставить в силе", - огласила решение судья.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Таким образом, режиссер не может без разрешения следователя покидать место жительства, общаться с кем-либо, кроме адвокатов и следователей, а также использовать любые средства связи, в том числе интернет.

Вместе с тем суд незначительно скорректировал срок продления домашнего ареста в отношении Софьи Апфельбаум и Юрия Итина - до 19 июля и 23 мая соответственно.

Сам режиссер в очередной раз заявил о нецелесообразности нахождения фигурантов дела под домашним арестом, а также об их невиновности.

"Мне предъявили, что я или мы все тут украли 133 млн рублей, что составляет 70 процентов бюджета. То есть 340 мероприятий на протяжении 3,5 лет мы делали на оставшиеся 30 процентов бюджета. Это абсурд, так как этот проект мы делали, сделали и, самое главное, сделали честно", - сказал Серебренников. По словам адвоката режиссера, в настоящее время защита ознакомилась почти с 90 томами уголовного дела. По мнению защитника, во всех этих томах нет ни одного доказательства вины, кроме того, что Масляева оговаривает себя, но она и оговаривает остальных.

Кирилл Серебренников прочитал 90 томов своего уголовного дела и не нашел в них своей вины

Кроме того на заседании в Мосгорсуде вчера присутствовал экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, который на многочисленные вопросы собравшихся о его самочувствии ответил, что чувствует себя не очень хорошо. Малобродский попросил отменить решение Басманного суда, согласно которому ему было продлено содержание в СИЗО.

"Обстоятельства изменились и позволяют мне участвовать в заседании лично. Решение суда, которое мы сейчас обжалуем, для меня оскорбительно, оно подлежит отмене", - сказал обвиняемый.

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Следователь также частично поддержал жалобу адвокатов Малобродского.

"Мы частично поддерживаем жалобу защиты Малобродского и просим решение суда изменить частично, так как мы уже самостоятельно изменили ему меру пресечения на подписку о невыезде", - сказал представитель СКР. В свою очередь прокуратура попросила оставить решение Басманного суда без изменения. В итоге Мосгорсуд признал решение Басманного суда законным. Правда экс-директора никто в СИЗО уже отправлять не стал. После того как 10 мая Малобродский был госпитализирован в 20-ю ГКБ Москвы, следствие самостоятельно изменило ему меру пресечения на подписку о невыезде.

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