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21.05.2018 17:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В московском метро пассажира ранили маникюрной лопаткой

Текст: Сергей Бабкин

Один из пассажиров московского метро получил ранение маникюрной лопаткой для удаления кутикулы во время конфликта в вагоне.

В Подмосковье "заяц" устроил поножовщину в электричке

Как рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичного ГУ МВД, инцидент произошел вчера вечером на "серой" ветке. Около 17:30 в вагоне повздорили двое мужчин. Когда состав подъезжал к станции "Менделеевская", один из пассажиров выхватил маникюрную принадлежность и ранил оппонента. Рана оказалась несерьезной, но потерпевший все равно обратился в медучреждение.

Нападавшего уже задержали. На него составили административный протокол по статье 20.1 КоАП - "Мелкое хулиганство".

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