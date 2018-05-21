В московском метро пассажира ранили маникюрной лопаткой

Один из пассажиров московского метро получил ранение маникюрной лопаткой для удаления кутикулы во время конфликта в вагоне.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичного ГУ МВД, инцидент произошел вчера вечером на "серой" ветке. Около 17:30 в вагоне повздорили двое мужчин. Когда состав подъезжал к станции "Менделеевская", один из пассажиров выхватил маникюрную принадлежность и ранил оппонента. Рана оказалась несерьезной, но потерпевший все равно обратился в медучреждение.

Нападавшего уже задержали. На него составили административный протокол по статье 20.1 КоАП - "Мелкое хулиганство".