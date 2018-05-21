В московском парке насильник напал на двух девушек

В одном из московских парков на двух девушек напал насильник. Потерпевшим чудом удалось отбиться от преступника и сбежать.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве, нападения были зафиксированы днем в среду, 16 мая. Сначала злоумышленник набросился на 18-летнюю девушку, но та начала активно сопротивляться и убежала. После этого преступник не ушел из парка, а продолжил искать новую жертву. Спустя некоторое время он напал на 19-летнюю москвичку, но та тоже вырвалась.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось быстро задержать подозреваемого: им оказался 31-летний мужчина. Против него возбуждено уголовное дело о покушении на изнасилование, суд санкционировал арест злоумышленника.