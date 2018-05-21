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21.05.2018 19:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве бар оштрафовали за продажу пива с коноплей

Текст: Сергей Бабкин

На востоке Москвы в одном из баров посетителей поили пивом с коноплей. Из-за этого суд оштрафовал торговцев на 840 тысяч рублей.

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Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, производителей пива привлекли к административной ответственности за пропаганду наркотических средств - это статья 6.13 КоАП. Основанием для протокола послужила барная карта ресторана в Перове: там в деталях указывалось, как варят пиво с коноплей.

В прокуратуре посчитали, что эта информация нарушает законодательство о рекламе и способствует интересу к психотропным добавкам. Перовский районный суд назначил владельцам бара штраф, обжаловать это решение им не удалось.

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