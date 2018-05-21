В Орле 130 человек эвакуировали из перинатального центра

В Орле в ночь на 21 мая из-за пожара в областном перинатальном центре были эвакуированы 130 человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.
Как пояснили в ведомстве, сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу около половины пятого утра. Огонь вспыхнул в перинатальном центре на улице Генерала Жадова.
- Персонал слаженно провел эвакуацию находившихся в центре людей в соседний корпус, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.
Для проведения разведки были сформированы звенья газодымозащитников. Повышенный номер сложности пожара не подтвердился. Возгорание произошло в подсобном помещении, предположительно, из-за короткого замыкания плафона освещения.
Были обследованы и смежные помещения, скрытые очаги возгорания там не обнаружены. В результате пожара закопчена отделка подсобного помещения на площади 10 квадратных метров. Размер ущерба устанавливается.
Орловские власти оценивают ущерб от пожара в перинатальном центреhttps://t.co/IzhUWOD0me— ИА Орловские новости (@newsorel) 21 мая 2018 г.
По озвученным сведениям, загорелась душевая в одном из корпусов. #Орел #ОН pic.twitter.com/Wwpo57OJQd