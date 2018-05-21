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21.05.2018 22:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Дорогие тяжбы

Расходы бюджета на суды с детьми-сиротами выросли вдвое
Текст: Денис Передельский
Российская газета - Федеральный выпуск №7571 (108)
Контольно-счетная палата Орла представила отчет о проверках, проведенных по итогам 2017 года. Согласно ему расходы администрации города на судебные тяжбы и исполнение решений выросли до рекордной отметки.

По словам председателя орловской КСП Татьяны Успенской, за год судебные расходы муниципального бюджета увеличились с 68,8 до 136,2 миллиона рублей. Аудиторы считают, что средства были потрачены неэффективно. Если бы чиновники не шли в суды, то можно было бы сэкономить значительную сумму. Оплачивать приходится экспертизу, госпошлины и исполнение судебных решений.

- Значительно возросла потребность в бюджетных средствах на выполнение решений по предоставлению гражданам благоустроенного жилья, - отметила Татьяна Успенская. - Причем в бюджете на эти цели предусмотрено гораздо меньше средств, чем взыскано по суду.

Фото: Семен Морозов/РГ
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Практика показывает, что в основном мэрия судится с... детьми-сиротами. Ежегодно в бюджет закладываются средства на приобретение квартир для них. Мэрия регулярно отчитывается о вручении ключей новоселам. Однако значительная часть льготников получает их только после суда.

- Органы прокуратуры области принимают меры, чтобы восстановить нарушенные жилищные права детей-сирот, - рассказала "РГ" старший помощник прокурора региона Елена Семина. - Только за последнее время дети-сироты получили 23 квартиры по исполненным решениям суда.

Иски в защиту их прав подавали прокурорские работники. Такие дела рассматриваются еженедельно. Дети-сироты рассказывают, что чиновники порой сами отправляют их в суд. Дескать, средств выделено мало, на вас не хватит. А если на руках будет решение суда, то шансы на получение квартиры возрастут.

В Орле было возбуждено уголовное дело, и расследование еще продолжается. По версии следствия, в 2016 году мэрия освоила всего 5,5 процента средств, выделенных из областного бюджета на жилье для детей-сирот. Было куплено три квартиры за 4,06 миллиона рублей. Это в 17 раз меньше, чем было потрачено на суды в 2016 году, и в 34 раза меньше показателя 2017 года.

Чиновники объясняют происходящее отсутствием желающих принять участие в торгах. Но правоохранители считают, что виновата обычная халатность. КСП также отмечает, что 64 процента жилья приобретается на вторичном рынке, нередко по ценам выше рыночных. Хотя приоритет должен отдаваться новому жилью. Впрочем, жителям Орла еще повезло - в районах квартиры зачастую выдают в 10-15 километрах от райцентра. И далеко не всегда они пригодны для проживания. Например, в Урицком и Орловском районах в ходе проверки обнаружили пять квартир, проживать в которых попросту невозможно. Сироты туда так и не вселились, но у них уже образовалась... задолженность за коммунальные услуги.

Кто оплатит путевку детям орловчан, оставшихся без зарплаты

Дополнительные расходы казна несет и из-за взыскания исполнительских сборов. После вынесения решений в пользу сирот выдается исполнительный лист. Чиновники редко укладываются в установленные для приобретения квартиры сроки. За это взимается сбор - 30 тысяч рублей. Постановления приставов оспариваются в судах, и тем самым "порочный" круг замыкается.

К слову, следственным отделом УМВД по Орловскому району расследуется еще одно уголовное дело - по 16 эпизодам мошеннических действий в ходе закупки квартир для детей-сирот. Под подозрение попал мелкий бизнесмен. Под видом благоустроенного жилья в пригороде Орла он умудрился продать чиновникам непригодные для проживания квартиры, которые затем передали сиротам.

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