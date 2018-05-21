В Подмосковье на школьников рухнул "золотой" потолок

В Московской области следователи начали проверять тревожные сообщения из Ступино - там во время урока на школьников обвалился потолок. В результате ЧП никто не пострадал, однако один из местных депутатов нашел в этой истории пикантный факт. По его данным, недавно в этой школе сделали дорогой капитальный ремонт.

По предварительным данным, потолок обвалился в городской школе № 2. К счастью, дети и учителя отделались испугом. По сведениям региональных СМИ, инцидент произошел всего через год после "золотого" капремонта. На него якобы потратили 30 миллионов рублей.

На место происшествия выехала следственная группа, организована проверка. По ее итогам будет решено, есть ли основания для уголовного дела.