Хитроумную комбинацию разработали и осуществили двое мошенников в подмосковных Мытищах, чтобы завладеть сотовыми телефонами. До сих пор охотники за мобильниками либо отбирали или воровали их у прохожих на улице, либо вламывались в магазин сотовой связи и быстренько сгребали с прилавка и витрины все, что там было. Обычно - не более десятка штук.

Однако 32-летний житель Калуги и 23-летний житель Московской области решили сыграть по-крупному. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что "один из злоумышленников, являясь работником салона сотовой связи, расположенного по улице Мира, вступив в сговор со своим знакомым, выписал фиктивную накладную на поставку со склада 38 сотовых телефонов. Затем мужчины по поддельным документам вывезли из хранилища товар и похитили его. Общая сумма ущерба составила более 1,3 миллиона рублей".

Полицейские вычислили их, изучив записи камер видеонаблюдения. Задержали их по месту жительства, где обнаружили и украденный товар. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК - "Кража". Фигуранты взяты под стражу, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Гораздо сложнее поймать вора-щипача, специализирующегося на кражах дорогих аппаратов. Максимум, что может сделать полиция, это вести собственную базу данных IMEI-номеров. В нее вносятся все телефоны, которые были украдены и владельцы которых настояли на приеме заявления. Но полиция выходит не на воров, а на перепродавцов или конечных покупателей. В случаях обычной кражи телефона у среднестатистического гражданина поиск такого аппарата невыгоден. Полиция может вернуть телефон владельцу, но уголовное дело не закроет - вор-то не пойман.

Техническая сторона вопроса, в принципе, проста. Чтобы найти украденный телефон, достаточно сделать запросы основным операторам и указать IMEI-номер, затем операторы сообщат, с какими SIM-картами использовался аппарат и на кого, на чьи паспортные данные они зарегистрированы. Потом телефон изымается у нового владельца, и на этом история заканчивается.

Иногда возникает вопрос, что SIM-карта зарегистрирована на "левые" паспортные данные, либо "владелец" номера ни сном ни духом о нем не знает. Так тоже бывает. Несмотря на заверения операторов, что купить SIM-карту без предъявления паспорта невозможно, практика показывает, что это далеко не так.