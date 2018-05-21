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21.05.2018 12:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье задержали водителя за изнасилование 10-летней школьницы

Текст: Сергей Бабкин

В Московской области по подозрению в изнасиловании 10-летней школьницы задержан местный автолюбитель, рассказали в пресс-службе регионального ГСУ СК. Суд заключил мужчину под арест на время следствия.

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По предварительной версии, преступление было совершено 14 мая. В тот день 54-летний мужчина, проезжая по улицам подмосковного Орехово-Зуево, заметил девочку, которая шла одна. Подозреваемый затолкал ее в машину и вывез на пустырь, где и совершил предполагаемое преступление.

Против мужчины возбуждено уголовное дело. Следователи проверят, причастен ли он к другим подобным преступлениям.

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