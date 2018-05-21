В Подмосковье "заяц" устроил поножовщину в электричке

В Московской области безбилетник устроил поножовщину в электричке, следовавшей в Тверь. Как сообщили в пресс-службе УВД на транспорте по Центральному федеральному округу, "заяц" ранил ножом сотрудника ведомственной охраны.

Инцидент произошел, когда контролер на станции Подсолнечная в одном из вагонов начал проверять билеты. Один из пассажиров не стал показывать проездной документ и обматерил проверяющего. Конфликт попытался пресечь охранник, но "заяц" ударил его ножом в живот и сбежал на ближайшую платформу.

О происшествии немедленно сообщили в транспортную полицию. Позже 42-летнего злоумышленника задержали. Выяснилось, что ранее он был судим за угрозу убийством. При обыске в его доме нашли орудие преступления. Теперь против буяна возбудили новое уголовное дело, его заключили под арест на два месяца.