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21.05.2018 17:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье "заяц" устроил поножовщину в электричке

Текст: Сергей Бабкин

В Московской области безбилетник устроил поножовщину в электричке, следовавшей в Тверь. Как сообщили в пресс-службе УВД на транспорте по Центральному федеральному округу, "заяц" ранил ножом сотрудника ведомственной охраны.

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Инцидент произошел, когда контролер на станции Подсолнечная в одном из вагонов начал проверять билеты. Один из пассажиров не стал показывать проездной документ и обматерил проверяющего. Конфликт попытался пресечь охранник, но "заяц" ударил его ножом в живот и сбежал на ближайшую платформу.

О происшествии немедленно сообщили в транспортную полицию. Позже 42-летнего злоумышленника задержали. Выяснилось, что ранее он был судим за угрозу убийством. При обыске в его доме нашли орудие преступления. Теперь против буяна возбудили новое уголовное дело, его заключили под арест на два месяца.

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