В Рязани произошел крупный пожар на заводе стройматериалов

В Рязани загорелся битумный резервуар на заводе стройматериалов. Пострадавших нет, площадь возгорания уточняется, сообщила "РГ" сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Рязанской области Юлия Уткина.

Сообщение о возгорании на заводе стройматериалов поступило дежурному единой диспетчерской службы в 16:04. На местро выехали пять пожарных расчетов.

Возгорание произошло в битумоприемнике на территории завода. По словам представителя ведомства, сразу же сработала система пожаротушения. Предприятие обеспечено всеми необходимыми средствами борьбы с огнем, так что тушение пожара началось еще до приезда пожарных.

В настоящее время пожар локализован. Работы по ликвидации возгорания продолжаются.