Воспитатель костромского детсада украла у ребенка золотой крестик

В Костромской области возбуждено уголовное дело против воспитательницы детского сада. Женщину подозревают в краже золотого нательного крестика, сообщили в региональном УМВД.

Это история произошла в детском саду Шарьи осенью 2017 года. Во время тихого часа воспитательница, подменявшая коллегу в чужой группе, сняла с шеи ребенка цепочку с золотым крестиком. Мальчик проснулся и видел, что происходит, но женщину это не остановило.

Похитительница подождала несколько дней и убедившись, что родители ребенка не стали поднимать шума, сдала крестик в ломбард, а вырученные деньги потратила на собственные нужды.

Правоохранители узнали о происшествии по оперативным каналам. Женщину вызвали в отдел полиции, где она во всем призналась. Против дамы возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).