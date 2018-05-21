Воспитатель костромского детсада украла у ребенка золотой крестик

Новости

Песков: Лондон сам спровоцировал "манию русофобии" 15:05
МВД: За год в Россию переехали 120 тысяч переселенцев 15:05
В Екатеринбурге на женщину рухнул потолок магазина 15:03
Участники проекта "Лидер.Мед" станут профессиональными управленцами 15:03
МЧС назвало причину пожара в многоэтажке Южно-Сахалинска 14:54
Назначен и.о. командующего Черноморским флотом 14:53
Опрос: студенты-иностранцы выбрали вуз, опираясь на мнение выпускников 14:52
Минприроды: Выпуск облигационных займов поможет реализации майских указов 14:51
Тюменец напал на фельдшера из-за ее "медлительности" 14:49
Туристов Сайменского канала лишили месяца навигации 14:49
Суд оставил под домашним арестом режиссера Серебренникова 14:45
Кудрин может быть утвержден главой Счетной палаты 22 мая 14:29
Нового главу Минприроды представили коллективу ведомства 14:25
Народный фронт высадил купленные на средства Путина деревья 14:23
В Волгограде эпилептик протаранил семь автомобилей 14:09
В Москве пройдет бразильский карнавал 14:09
Ученые предложили искать пресную воду в Крыму с высоты птичьего полета 14:07
Новый нацпроект в сфере жилья и городской среды разработают к 1 октября 14:01
В Москве пройдет аукцион на право торговли в парках 13:55
Десять пассажиров рейса из Антальи отказались лететь из-за стресса 13:53
В России составили рейтинг самых матерящихся городов 13:50
В Подмосковье на школьников рухнул "золотой" потолок 13:40
Президент Узбекистана рассказал Путину о недавнем визите в США 13:34
СПЧ попросил омбудсмена ЕС взять под контроль ситуацию с Вышинским 13:33
Умер режиссер легендарного запрещенного фильма "Комиссар" Аскольдов 13:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Всю мощь Тихоокеанского флота собрали в одном видео
Всю мощь Тихоокеанского флота собрали в одном видео
Гидрометцентр рассказал о погоде в июне
Гидрометцентр рассказал о погоде в июне
Правительство России:"РГ" публикует биографии членов нового кабмина
Правительство России:"РГ" публикует биографии членов нового кабмина
21.05.2018 12:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Воспитатель костромского детсада украла у ребенка золотой крестик

Текст: Антон Валагин (Кострома)

В Костромской области возбуждено уголовное дело против воспитательницы детского сада. Женщину подозревают в краже золотого нательного крестика, сообщили в региональном УМВД.

Под Белгородом в детсаду умер двухлетний мальчик

Это история произошла в детском саду Шарьи осенью 2017 года. Во время тихого часа воспитательница, подменявшая коллегу в чужой группе, сняла с шеи ребенка цепочку с золотым крестиком. Мальчик проснулся и видел, что происходит, но женщину это не остановило.

Похитительница подождала несколько дней и убедившись, что родители ребенка не стали поднимать шума, сдала крестик в ломбард, а вырученные деньги потратила на собственные нужды.

Правоохранители узнали о происшествии по оперативным каналам. Женщину вызвали в отдел полиции, где она во всем призналась. Против дамы возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).

Главное сегодня

Крымский мост поставил новый рекорд трафика
Кудрин может быть утвержден главой Счетной палаты 22 мая
Владимир Путин посетит КНР перед саммитом лидеров ШОС
СК назвал возможные причины аварии вертолета в Хабаровском крае
Президент Болгарии рассказал о необходимости прямых поставок газа из РФ