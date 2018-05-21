На Сахалине ликвидировали пожар в многоквартирном доме

Пожар в многоквартирном доме в Южно-Сахалинске был оперативно устранен. На сайте Главного управления МЧС по Сахалинской области сообщается, что возгорание локализовано в 17:06 по местному времени.

Напомним, днем в областном центре загорелся жилой дом на улице Чехова, расположенный неподалеку от зданий мэрии и правительства региона. Пожар возник в квартире на десятом этаже и быстро перешел на крышу здания. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации.

Специалисты вовремя эвакуировали жильцов дома. Погибших и пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются.