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21.05.2018 12:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Сахалине ликвидировали пожар в многоквартирном доме

Текст: Дина Непомнящая

Пожар в многоквартирном доме в Южно-Сахалинске был оперативно устранен. На сайте Главного управления МЧС по Сахалинской области сообщается, что возгорание локализовано в 17:06 по местному времени.

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Напомним, днем в областном центре загорелся жилой дом на улице Чехова, расположенный неподалеку от зданий мэрии и правительства региона. Пожар возник в квартире на десятом этаже и быстро перешел на крышу здания. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации.

Специалисты вовремя эвакуировали жильцов дома. Погибших и пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются.

 

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