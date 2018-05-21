Пострадавшего при жесткой посадке вертолета перевезут в Благовещенск

Один из пострадавших при жесткой посадке частного вертолета "Газель 342" сейчас находится в реанимации. Врачи собираются переправить его в областную больницу Благовещенска. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление главврача по лечебной части Экимчанской районной больницы Светланы Орликовой.

- 39-летний мужчина получил травму позвоночника. За ним из областного центра вылетел борт санавиации, - рассказала врач.

Второй пострадавший, по словам медиков, рассек бровь и получил сотрясение мозга. Сейчас он самостоятельно покинул больницу.

Напомним, что вертолет "Газель 342" в ночь с воскресенья на понедельник совершил жесткую посадку в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края. Люди, находившиеся на борту, успели эвакуироваться до того, как вертолет загорелся. Они направились в зимовье, расположенное в километре от места происшествия. По дороге у одного из них случился сердечный приступ, и он скончался.

Ближайшим к месту происшествия населенным пунктом оказался поселок Экимчан в Амурской области. Туда частным вертолетом Ми-2 были отправлены пострадавшие. В поселковую больницу, помимо пассажиров вертолета, доставили человека, находившегося в зимовье.

Вертолет "Газель 342" принадлежал приамурскому производственному комплексу "Серышевский". Как рассказал один из совладельцев ПК Дмитрий Мельниченко, на борту находился его брат Сергей Мельниченко.

- Связи с ним у меня пока нет, но мне сообщили, что он жив. Я не знаю, зачем они вылетели в Хабаровский край. У нас там есть филиал, но товар мы возим машинами, а не вертолетом, - прокомментировал агентству Дмитрий.

Обстоятельства происшествия будет выяснять Ространснадзор. Специалисты ведомства уже проводят проверку.