Во время посадки в районе слияния рек Шекли и Уда воздушное судно воспламенилось. И хотя пассажиры успели эвакуироваться до того, как вертолет загорелся, для одного из них - генерала-полковника ФСБ в отставке - этот рейс все же стал роковым. По дороге к охотничьему домику, расположенному в километре от места происшествия, где было решено ждать подмогу, у пассажира случился сердечный приступ. Он скончался.
На авиапроисшествие оперативно среагировали в МЧС. Как сообщили в ведомстве, в городе Свободном Амурской области подготовили к вылету вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра с врачами медицины катастроф.
Однако первую помощь пострадавшим оказал частный вертолет. В ближайшую больницу в поселке Экимчан Амурской области их доставил совладелец хабаровской компании, который были знаком с одним из пострадавших и достоверно знал, что тот летел на рыбалку. В поселковую больницу он привез четырех пассажиров, захватив еще одного человека с зимовья.
Пациентам незамедлительно оказали помощь. Как вскоре сообщили врачи больницы, один из пассажиров, который получил сотрясение мозга, вскоре самостоятельно покинул больницу. Второй пострадал серьезнее - получил травму позвоночника. Вскоре было принято решение о том, что тяжелого пациента необходимо отправить в областную больницу в Благовещенске.
По факту авиапроисшествия уже начались проверки. Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ направит на место происшествия следственную группу. Кроме того, обстоятельства жесткой посадки будут выяснять Ространснадзор и Межгосударственный авиационный комитет.
Следователи назвали три основные версии жесткой посадки вертолета Sud-Aviation Gazelle в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края. Среди них: погодные условия, техническая неисправность и ошибка пилотирования. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Следователи допросят участников авиапроисшествия. Будут назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская для установления причины смерти погибшего мужчины.