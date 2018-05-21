Жесткую посадку частный вертолет Sud-Aviation Gazelle совершил Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края. Воздушным судном управлял совладелец известного приамурского производственного комплекса. Вместе с ним на борту находились еще два человека. Полет был не зарегистрирован. А его конечным пунктом стала глухая тайга.

Во время посадки в районе слияния рек Шекли и Уда воздушное судно воспламенилось. И хотя пассажиры успели эвакуироваться до того, как вертолет загорелся, для одного из них - генерала-полковника ФСБ в отставке - этот рейс все же стал роковым. По дороге к охотничьему домику, расположенному в километре от места происшествия, где было решено ждать подмогу, у пассажира случился сердечный приступ. Он скончался.

На авиапроисшествие оперативно среагировали в МЧС. Как сообщили в ведомстве, в городе Свободном Амурской области подготовили к вылету вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра с врачами медицины катастроф.

Однако первую помощь пострадавшим оказал частный вертолет. В ближайшую больницу в поселке Экимчан Амурской области их доставил совладелец хабаровской компании, который были знаком с одним из пострадавших и достоверно знал, что тот летел на рыбалку. В поселковую больницу он привез четырех пассажиров, захватив еще одного человека с зимовья.

Воздушным судном управлял совладелец известного приамурского производственного комплекса

Пациентам незамедлительно оказали помощь. Как вскоре сообщили врачи больницы, один из пассажиров, который получил сотрясение мозга, вскоре самостоятельно покинул больницу. Второй пострадал серьезнее - получил травму позвоночника. Вскоре было принято решение о том, что тяжелого пациента необходимо отправить в областную больницу в Благовещенске.

По факту авиапроисшествия уже начались проверки. Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ направит на место происшествия следственную группу. Кроме того, обстоятельства жесткой посадки будут выяснять Ространснадзор и Межгосударственный авиационный комитет.

Следователи назвали три основные версии жесткой посадки вертолета Sud-Aviation Gazelle в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края. Среди них: погодные условия, техническая неисправность и ошибка пилотирования. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Следователи допросят участников авиапроисшествия. Будут назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская для установления причины смерти погибшего мужчины.