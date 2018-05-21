В Хабаровском крае совершил жесткую посадку частный вертолет

Частный вертолет "Газель 342" в ночь с воскресенья на понедельник совершил жесткую посадку в районе слияния рек Шекли и Уда Тугуро-Чумиканского района. В ГУ МЧС по Хабаровскому краю сообщили, что на борту, по предварительным данным, было три человека. Один из них скончался.

- Во время посадки воздушное судно воспламенилось. Люди успели эвакуироваться до того, как вертолет загорелся. По дороге к рядом стоящему охотничьему домику, в километре от места происшествия, у одного человека случился сердечный приступ, - рассказали представители министерства.

Оказать помощь мужчине, которому стало плохо, не успели. Другие пострадавшие живы, но получили легкие травмы.

Выживших пассажиров и тело погибшего сегодня утром из зимовья в ущелье рядом с устьем ручья Джегдагле забрал частный вертолет Ми-2. Он доставил пострадавших в поселок Экимчан в Амурской области.

МЧС продолжает контролировать ситуацию. В краевом Центре управления в кризисных ситуациях развернут оперативный штаб. В состоянии готовности к вылету в Свободном (Амурская область) находится вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра с врачами медицины катастроф.

Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ начало процессуальную проверку случившегося. На место происшествия собирается выехать следственная группа. По информации на сайте ведомства, собственником вертолета является индивидуальный предприниматель из Амурской области.

Кстати

Месяц назад в Хабаровске разбился вертолет Ми-8. На пустыре в районе улиц Антенная - Хирургическая он упал и загорелся. Причиной катастрофы стало столкновение с антенной. Шесть человек, находившихся на борту, погибли.

