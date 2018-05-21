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21.05.2018 06:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии от воды освободились четыре населенных пункта

Текст: Владимир Таюрский

На реках Алдан и Лена в Якутии от паводковых вод освободились четыре населенных пункта, сообщила в понедельник утром пресс-служба регионального управления МЧС.

Фото: youtube.com / crim yakutia
Жители шести якутских сел стали заложниками затора льда

Более четырехсот человек смогли вернуться в свои дома и начать работы по их просушке. Вода ушла, в частности, из трех сел, расположенных на Лене выше по течению от Якутска. Это связано с тем, что в воскресенье ледоколу "Капитан Бабичев" удалось растолкать затор льда, продержавшийся шесть суток.

Подтопленными остаются четыре села - там под водой находятся более 160 дворовых территорий и 48 жилых домов. Жители на время переселились к знакомым и родственникам.

Тем временем

Из-за начавшегося ледохода на реке Колыма подтопило взлетно-посадочную полосу в аэропорту поселка Зырянка. Это происходит ежегодно, поскольку ВПП расположена ниже пойменной части реки. На полосе демонтированы светосигнальные устройства и техническое оборудование. Аэропорт открыт только для приема вертолетов.

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