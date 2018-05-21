В Южно-Сахалинске загорелся многоквартирный дом

В Южно-Сахалинске загорелся жилой дом по улице Чехова, расположенный неподалеку от зданий мэрии и правительства региона. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Сахалинской области, пожар возник в квартире на десятом этаже. После огонь перешел на крышу здания.

- К моменту прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение квартиры и кровли крыши на общей площади 700 квадратных метров, - говорят спасатели.

Пожарные успели вовремя эвакуировать людей. Пострадавших нет. В тушении возгорания задействованы 28 человек и 7 единиц техники.

Причины пожара устанавливаются. На место происшествия прибыли губернатор области Олег Кожемяко и мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.