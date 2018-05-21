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21.05.2018 10:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Саратовом в ДТП с иномаркой погибли трое

Текст: Анна Шепелева

В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области произошла авария со смертельным исходом, погибли водитель и два пассажира. Об этом сообщило в понедельник УГИБДД по региону.

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ДТП произошло накануне вечером 20 мая, в воскресенье, в 20.05 по местному времени. На 14-ом километре трассы Базарный Карабулак - Свободный между селами Березовка и Толстовка автомобиль"Hyundai Accent" вылетел на высокой скорости в правый кювет и опрокинулся.

По предварительной информации, 62-летний водитель не справился с управлением. Он и два пассажира - 51-летний мужчина и его 50-летняя жена - погибли на месте аварии.

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