СК: В Ижевске кампанию экс-депутата "финансировали" платежами за свет

Уголовное дело возбудили в отношении бывшего генерального директора АО "Ижевские электрические сети" и депутата госсовета Удмуртии. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по республике.

Его обвиняют по части 1 статьи 285 УК России ("Злоупотребление должностными полномочиями").

По версии следствия, он незаконно потратил деньги муниципального предприятия на свою избирательную кампанию в депутаты парламента региона. После того, как сотрудники управления ФСБ России по Удмуртии начали проверку, депутат с должности уволился и выехал за пределы республики.

18 мая его местонахождение установили и задержали уже в Удмуртии, после чего поместили под домашний арест. Сейчас силовики устанавливают другие подробности преступления.