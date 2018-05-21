В России составили рейтинг самых матерящихся городов

Независимое агентство ZOOM MARKET провело социологический опрос в российских городах. Целью исследователей было выявить, как часто жители города используют ненормативную лексику.

По результатам исследования выяснилось, что чаще всего нецензурную брань в своей речи используют пермяки. На втором месте оказался Воронеж, на третьем – Иваново, на 18-м месте – Москва, на 23-м - Санкт-Петербург. Замыкает рейтинг на 30-м месте Казань.

Социологический опрос охватил три тысячи человек в возрасте от 18 до 54 лет. Его участникам необходимо было ответить на три вопроса: "Вы ругаетесь матом?", "Как часто вы ругаетесь матом?" и "Сегодня вы ругались матом?".