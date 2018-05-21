В Самаре ученые запатентовали беспилотник с автономной навигацией

Российская федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам выдала патент Самарскому национальному исследовательскому университету имени академика С.П. Королева на разработанный в вузе беспилотный летательный аппарат "Фотон 601", сообщает сегодня пресс-служба вуза.

Разработка по своим характеристикам превосходит действующие аналоги, уверяют в университете. "Фотон" не зависит от навигационных систем типа GPS и ГЛОНАСС. Полную его автономность обеспечивает встроенный альтернативный навигационный блок, который сделали самарские ученые.

Этот блок основан на принципах оптической навигации. Благодаря опорным точкам, заранее выставленным на протяжении маршрута, беспилотник способен ориентироваться на местности с помощью "технического зрения" и корректировать курс без использования спутниковых навигационных сигналов. Автономная навигация позволит существенно увеличить радиус действия аппарата до 400 км по сравнению с другими беспилотниками и повысит его надежность. Продолжительность полёта достигает 24 часов.

"Сейчас в России известных аналогов таким аппаратам нет. Есть много беспилотников с разными видами полезной нагрузки, но все они исключительно локального применения", - говорится в сообщении вуза.

По словам разработчиков, возможности "Фотон 601" уже заинтересовали экологические структуры, нефтяные компании, а также силовые ведомства.