В Самарской области мужчина бросил гранату в военных

Следственное управление СК РФ по Самарскому региону возбудило уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя по статьям о покушении на убийство двух лиц и незаконном приобретении или ношении оружия.

Следователи установили, что в Борском районе Самарской области в лесу, примерно в километре от расформированной воинской части, подозреваемый бросил в двух военнослужащих, охранявших склады, осколочную гранату.

Один из военных получил легкие повреждения. Второй не пострадал.

Идет расследование уголовного дела.