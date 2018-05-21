В волжском селе Нижняя Банновка похоронили старшего сержанта Владимира Горскова. Тело сотрудника полиции доставили из Грозного, где он погиб 19 мая, сражаясь с террористами, пытавшимися захватить в заложники прихожан храма Михаила Архангела.

Благодаря мужеству полицейских, которые охраняли церковь, мужеству самих прихожан и оперативным действиям работников спецслужб, нападавшим не удалось осуществить своих намерений. При отражении атаки погибло двое полицейских, которые находились на территории северокавказской республики в служебной командировке: 29-летний Владимир Горсков и его земляк, тоже саратовец, уроженец Перелюбского района старший сержант Кайрат Рахметов, 31 года. Его похороны пройдут во вторник 22 мая.

Проститься с земляком к сельскому Дому культуры, пришли, кажется, все жители села. Окончив панихиду, священник отец Николай, который служит в храме соседнего города Красноармейска, обратился к родителям старшего сержанта со словами утешения, сказал, что понимает, как тяжело пережить такую безвременную потерю.

Семью Горсковых в Нижней Банновке хорошо знают. Юрий Николаевич Горсков сейчас пенсионер МВД, много лет проработал в этом селе участковым инспектором.

- Достойный и порядочный человек, земляки его очень уважают, если ссора какая-то случалась между соседями, он всегда старался, прежде всего, помочь людям разобраться в том, что случилось, и помириться, если это было возможно, - рассказывает председатель совета ветеранов Красноармейского УВД Марина Старокожева.

Сыновья, для которых отец во всем был примером, также пришли работать в полицию.

Юрий Николаевич и Лариса Александровна, как рассказывают земляки, вырастили и воспитали своих пятерых детей: двух сыновей и трех дочерей. Когда дети выросли и разъехались, супруги взяли на воспитание еще троих приемных детей.

Владимир, как говорят знавшие его люди, пошел в отца, такой же спокойный, корректный, выдержанный. По словам коллег, никаких замечаний по службе к нему не было. Последние годы он постоянно жил и работал в Красноармейске, но на выходные часто приезжал в родное село, чтобы помочь родителям управиться на приусадебном участке.

Как рассказали односельчане, для Владимира это была не первая командировка в Чечню, он уже служил там полгода в 2016 году.

Траурная процессия с телом старшего сержанта прошла через все село, мимо дома, где он родился и вырос. Владимира Горскова с воинским почестями похоронили на сельском кладбище. Сельский погост находится на высоком берегу Волги, с которого открывается вид на волжские дали.

В траурной церемонии участвовал вице-губернатор Саратовской области Игорь Пивоваров. Как подтвердил вице-губернатор, правительство Саратовской области окажет материальную помощь семьям погибших сотрудников полиции, возьмет на себя оплату похорон. У Владимира детей не было, а у его сослуживца Кайрата Рахметова остались два ребенка: сын и дочка, которая в этом год собирается в школу.