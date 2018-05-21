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21.05.2018 22:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Барану нашли место

В столице Башкирии откроют Курбан-центр
Текст: Гульназ Данилова
Российская газета - Федеральный выпуск №7571 (108)
Уфимские власти предлагают проводить традиционный религиозный ритуал, не шокируя посторонних. Приносить животных в жертву во время мусульманского праздника будут в специально оборудованном месте.

Как известно, сейчас убой жертвенных животных во время одного из главных мусульманских праздников производится при мечетях. По словам мэра Уфы Ирека Ялалова, некоторые из них находятся в непосредственной близости от жилых домов, жители которых с балконов наблюдают "за реками крови". Для того чтобы оградить горожан, особенно детей и представителей других конфессий, от зрелища жертвоприношения, в городе выберут место для организации Курбан-центра. Скорее всего, возле поселка Зинино.

У мусульман начался священный месяц Рамадан

С его появлением решится сразу несколько проблем, прежде всего касающихся ветеринарно-санитарного благополучия. Сначала в нем будет производиться убой, затем - обработка туш, а после ветеринарно-санитарной экспертизы мясо выдадут потребителям.

Пока ситуация в Уфе вызывает серьезную обеспокоенность специалистов государственной ветеринарной службы. Особенно то, что происходит на территории 18 уфимских мечетей.

По словам начальника Управления ветеринарии Республики Башкортостан Азата Зиганшина, там нет специально оборудованных убойных площадок, а биологические отходы своевременно не утилизируются. Кроме того, массовое скопление людей в местах убоя животных может стать источником распространения заразных болезней, в том числе общих для человека и животных.

Во время Курбан-байрама только в Уфе забивают более двух тысяч овец. В республике - около десяти тысяч

Опасность возрастает, если учесть, что с этого года и в последующие десять лет Курбан-байрам будет проходить летом, когда жарко. Поэтому необходимо создать соответствующие условия для хранения мяса. Во время Курбан-байрама только в Уфе забивают более двух тысяч овец, а по всей Башкирии - около десяти тысяч.

Пока эта часть потребительского рынка находится в серой зоне. Хотя техническими регламентами Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", "О безопасности мяса и мясной продукции" установлены обязательные требования для процессов производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации мяса и мясной продукции. Там четко прописано: к убою в специально отведенных для этой цели местах допускаются только идентифицированные животные, а сами продукты убоя подлежат ветеринарно-санитарной экспертизе и клеймению.

Игнорирование этих требований и бесконтрольность процесса привела к тому, что год назад в канун Курбан-байрама в республику из Центральной Азии завезли овец с вирусом ящура. И этой опасной для животных и человека болезнью, о которой в последние 40 лет забыли, заразился скот в двух районах Башкирии. Ущерб от вспышки ящура составил более 60 миллионов рублей.

Фото: Петр Коннов
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Актуальность проблемы нарастает с каждым днем. Ведь с 1 июля в России вводится электронная ветеринарная сертификация, позволяющая сделать прозрачным путь продукции животного происхождения от фермы до прилавка. Все, кто занимается заготовкой, хранением, переработкой, транспортировкой и реализацией продукции, должны быть зарегистрированы в государственной информационной системе "Меркурий".

По мнению Азата Зиганшина, создание центров для убоя наведет порядок и в этой сфере. Так как в центры будут принимать только идентифицированных животных, оформленных в ГИС "Меркурий", это позволит упорядочить мясной бизнес.

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