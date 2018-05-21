В Кемерове раскрыто жестокое двойное убийство

В Кемерове по горячим следам раскрыто убийство школьницы и ее отца.

Кровавая драма разыгралась накануне около 10.30 по местному времени в одном из жилых домов Заводского района областного центра. 16-летняя девушка и ее 57-летний отец скончались от многочисленных ножевых ранений, которые им нанес незнакомый мужчина. Смерть потерпевших констатировали приехавшие на вызов врачи скорой помощи.

- Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части второй статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц), - сообщили "РГ" в пресс-службе регионального СУ СКР. - Пытавшийся скрыться подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления, благодаря слаженным действиям следователей и полицейских, был задержан в тот же день на севере области - в Тисульском районе. В ближайшее время с ним проведут следственные действия. Затем ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Сейчас идет опрос свидетелей и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, подозреваемый попал в квартиру под видом сотрудника ЖКХ - слесаря или сантехника.