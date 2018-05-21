В Норильске полиция изъяла партию наркотиков на 10 млн рублей

Сотрудники полиции пресекли попытку ввезти на Таймыр крупную партию наркотиков общей стоимостью в 10 миллионов рублей.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Сибири, преступники были задержаны в аэропорту города Норильска.

"1,5 килограмма изъяли у 21-летнего жителя Кемеровской области. Он прятал их в фильтрах для воды. Второй задержанный прилетел из Сахалина. В банке детского питания он вез свыше 400 граммов синтетического наркотика", - заявили в пресс-службе.

В следственном отделе Таймырского линейного отдела МВД России в отношении фигурантов возбудили уголовные дела по ч.5 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере), подозреваемых арестовали.